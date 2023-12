Cosa fare a Natale a Roma: tutti gli eventi da non perdere

Il 25 dicembre, quest'anno, capita di lunedì, si attacca dunque al weekend, per 3 giorni di festeggiamenti (4, a dirla tutta, considerando Santo Stefano). Quella di Natale è una giornata che i romani amano trascorrere in casa, in famiglia, davanti a panettone, torrone e interminabili tombolate. Ma, magari, dopo un impegnativo pranzo di Natale, una passeggiata nel cuore di Roma è sicuramente un'ottima idea.

Se desiderate perdervi tra i mercatini in stile Nord-Europa, se sognate di tornare bambini incontrando elfi e Babbo Natale, se quest'anno vorreste trascorrere il giorno di Natale al teatro, anche con i più piccoli, ecco una lista di eventi da non perdere il 25 dicembre a Roma.

Il Mercatino di Natale a piazza Navona

Un viaggio in centro a Natale è pura magia, tra le tappe immancabili, sicuramente, ci sono i mercatini di Natale a piazza Navona. Casette di legno, per lo storico mercatino della Befana. Come sempre, presso gli stand, si troveranno specialità gastronomiche tipiche del Natale, addobbi natalizi e suggestivi presepi, giocattoli, tanto artigianato e libri per grandi e piccini. Come da tradizione,non mancheranno Babbo Natale, la Befana, il teatro dei burattini e gli artisti di strada. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viaggio in tutto il mondo a Christmas World

Se ancora non lo avete fatto, il 25 dicembre potrebbe essere l'occasione giusta per visitare Christams World. il villaggio di Natale a Villa Borghese. Un viaggio immaginario in otto città del mondo, attraverso tradizione enogastronimica e festività natalizie del pianeta. Le tappe del viaggio di Christmas World sono: Roma, Parigi, Londra, Tokyo, New York, Berlino, Nuova Delhi e la Lapponia regno di Babbo Natale. Oltre al parco tematico questa edizione presenta 6 musical con musiche e sceneggiature originali che coinvolgeranno oltre 700 attori (attivi in tutto il parco) con 2000 spettatori seduti. A questi si aggiungono una pista da pattinaggio di 800 mq, il Presepe più grande d'Italia, concerti Gospel, parate e tante attività. Fra le novità dell'edizione 2023 c'è anche l'area Wonka, nata dalla collaborazione con Warner Bros. Pictures, in occasione dell'uscita del film nelle sale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pranzo di Natale a Cinecittà World

Il parco divertimenti del Cinema e della Tv presenta l'iniziativa del Natale gratis il prossimo 25 dicembre. Cinecittà World sarà aperto regalando una giornata molto speciale a chiunque voglia trascorrere un Natale diverso dal solito.Santa Messa celebrata al mattino e, subito dopo, oltre a godere delle attrazioni e degli spettacoli del magico Natale di Cinecittà World, si potrà partecipare al pranzo di Natale, gratis per tutti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Christmas on Ice

Dal 25 dicembre, sempre a Cinecittà World, arriva lo storico spettacolo sul ghiaccio dedicato al Natale: Christmas on Ice. Lo spettacolo vedrà in scena decine di artisti di livello nazionale e olimpionico come Nicole Della Monica: un'ora di magia sulle più amate musiche di Natale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Visitare il giardino magico di Lights in Nature - Life

Nei Giardini Brancaccio è arrivata la prima edizione italiana dell'evento immersivo di Naturaleza Encendida, che sarà visitabile anche a Natale. L'evento ha trasformato l’incantevole spazio verde romano in un luogo magico, dove, al calar della sera, poter ammirare la bellezza della natura in un’atmosfera poetica e scintillante, tra suoni, proiezioni straordinarie e giochi di luce meravigliosi che richiamano l’atmosfera fiabesca del Natale. Il percorso, attento alla sostenibilità ambientale, apre le porte a un mondo onirico e si snoda attraverso quattro aree tematiche, ispirate agli elementi naturali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Harlem Gospel Choir

A Natale gli Harlem Gospel Choir arrivano all'Auditorium Parco della Musica. Si tratta del più famoso coro gospel d'America, nonché uno dei più longevi. Dal 1986, Allen Bailey e il suo coro, formato dalle più belle voci di Harlem e New York City, gira il mondo condividendo la gioia nella Fede e raccogliendo fondi da devolvere in opere di bene. Il repertorio comprende gospel tradizionali e contemporanei, jazz e blues. La partecipazione del pubblico è parte integrante di ogni show del coro. Il tema di ogni esibizione è “mettere i popoli e le nazioni insieme, restituendo loro qualcosa”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Prospero e la tempesta di Natale

Anche quest’anno per il Natale si rinnova la collaborazione tra Fondazione Musica per Roma e lo Shakespeare Globe Theatre per la realizzazione di spettacoli per ragazzi che andranno in scena nel periodo delle Festa. In particolare, nel giorno di Natale, alle 16, presso il Teatro Studio Borgna, andrà in scena "Prospero e la tempesta di Natale". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I 100 presepi in Vaticano

La mostra dei "100 Presepi in Vaticano" sarà visitabile anche nel giorno di Natale, ma con chiusura anticipata alle 17. La mostra, come ogni anno, raccoglie le opere di numerosi artigiani raffiguranti la scena della Natività, nelle differenti rappresentazioni che la fantasia dei presepisti esprime e si realizza in ogni manufatto. In questa mostra, nello specifico, sono esposti più di 120 presepi, provenienti da 22 Paesi del mondo: Italia, Croazia, Spagna, San Marino, Ucraina, Irlanda, Slovenia, Ungheria, Polonia, Estonia, Germania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria, Russia, Stati Uniti, Colombia, Taiwan, Venezuela, Filippine, Guatemala e Paraguay. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale al Laghetto dell'Eur

Fino a Santo Stefano (25 compreso), si può entrare nel "Natale di Roma" al laghetto dell'Eur. Un villaggio di Natale, con ingresso gratuito in n viale America, in cui trovare mercatini di artigianato, prodotti di abbigliamento e accessori di vario tipo, stand di prelibatezze gastronomiche dolci e salate, incontrare Babbo Natale, ma anche le mascotte di Minnie, Topolino e Olaf. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Mondo di Babbo Natale a Tivoli

Un magico regno di Babbo Natale sarà accessibile, anche il 25 dicembre, a Tivoli. Un evento natalizio adatto a tutta la famiglia: spettacoli, mercatini di natale, pista di pattinaggio, elfi, laboratori creativi e nevicate improvvise. Ci sarà Babbo Natale nella sua sala del trono, ma anche Minnie e Topolino. Inoltre si potrà prendere il trenino per visitare la città di Tivoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]