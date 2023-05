Cosa fare con i bambini a Roma sabato 6 domenica 7 maggio

Il primo weekend di maggio è alle porte, è tornato finalmente il sole e quel che ci vuole è proprio un fine settimana all'aria aperta con i bambini. Ma cosa fare?

Oltre ad organizzare un rilassante picnic al parco o ad organizzare una bella gita fuori porta nel Lazio, la Capitale propone una serie di appuntamenti a misura di bambini, con laboratori, visite didattiche, cacce al tesoro, spettacoli e tanto altro ancora.

Ecco cosa fare con i bambini a Roma sabato 6 e domenica 7 maggio:

Era di Maggio

Tante le attività e i laboratori per bambini a Era di Maggio, la festa di primavera in arrivo al Museo Orto Botanico di Roma sabato 6 e domenica 7 maggio. Il giardino trasteverino, scrigno di bellezza e biodiversità, ospiterà un ricco calendario di appuntamenti inediti che coinvolgeranno tutti, adulti e bambini. Sarà, dunque, un vero e proprio parco divertimenti naturalistico da vivere con tutta la famiglia per imparare, divertendosi, i più affascinanti segreti dei fiori e delle piante. Si va alla scoperta dei re e delle regine della primavera, si conosce meglio il mondo delle api, si gioca ad Indovina Chi? per scoprire l'identità di Mister Verde e tanto altro ancora [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Il gigante egoista", lo spettacolo interattivo

Sabato 6 maggio, presso lo “Spazio Tiziano” del Circolo Paolo Rosi, andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini "Il gigante egoista". Un innovativo spettacolo interattivo dedicato ai più piccoli che racconta la storia di un gigante che non vuole far giocare i bambini nel suo giardino perché odia il prossimo e vorrebbe tenere tutte le cose belle per se. Costruisce un muro dietro il quale c’è il suo magnifico giardino pieno di alberi e fiori, i bambini saranno costretti a giocare per strada in mezzo alle macchine e allo smog. Passano i mesi e lui vede che i giardini dei vicini fioriscono, arriva la primavera e nel suo invece c’è solo freddo ed inverno. Quindi si rende conto che solo rompendo il muro e facendo giocare i bambini nel suo giardino la primavera sarebbe finalmente tornata. I bambini che non saranno semplici spettatori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa di primavera alla Caffarella

Domenica 7 maggio va in scena la "Festa di primavera" al parco della Caffarella. Una giornata per tutti, grandi e bambini, all'insegna dello sport e del divertimento. Si inizia alle 9 con la corsa della Caffarella ParkRun per adulti e Ass.Atletica leggera Lazio per bambini. Si prosegue con la visita guidata al nuovo laghetto artificiale della Caffarella. A seguire giochi, attività gratuite, stand delle associazioni del VII Municipio fino a sera. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musei gratis

Domenica 7 maggio, prima domenica del mese, sarà possibile per tutti visitare gratuitamente diversi musei e mostre della Capitale (e non solo). L'entrata sarà gratuita per tutti, nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo e i Fori Imperiali. Un'occasione speciale per visitare le bellezze di Roma anche con i più piccoli. Il 7 maggio torna anche l’appuntamento mensile con la "Domenica al museo" nei musei statali del Lazio. Come ogni prima domenica del mese, è previsto l’accesso gratuito in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali del Ministero della cultura aperti al pubblico. Le visite si svolgeranno negli orari ordinari di apertura degli istituti e dovranno avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza vigenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Casa delle Farfalle

A Roma, fino a metà giugno, c'è La casa delle farfalle, la speciale serra tropicale allestita in una nuova location a due passi dall’Appia Antica, nella splendida cornice dell’Appia Joy Park, il nuovo parco agricolo multifunzionale di Roma. Il magico e incantato giardino in cui si possono ammirare centinaia di farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità offre un’esperienza davvero unica non solo per i più piccoli di casa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mostra dei mattoncini Lego più grande d'Europa

Presso il The wow side shopping centre (ex centro commerciale Leonardo) di Fiumicino c'è la mostra di mattoncini Lego più grande d'Europa. Oltre 2.000 mq di spazio e 100 spettacolari modelli. La mostra si trova al primo piano del centro commerciale e si estende su 1500 metri quadrati. Si potranno ammirare tantissime costruzioni uniche, figure a grandezza naturale, grandi edifici. Si potrà ammirare anche il più grande TITANIC del mondo, costruito in scala 1:25 realizzato con mezzo milione di mattoncini lego. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

IKONO, nuova esperienza immersiva nel cuore di Roma

Situata in una location storica nel cuore della capitale, la nuova esperienza IKONO a Roma invita visitatori di tutte le età ad immergersi in emozionanti ambientazioni ed installazioni altamente interattive, per liberare la propria creatività, stimolare i propri sensi e creare ricordi indimenticabili. Il percorso immersivo, della durata media di circa 1 ora, si sviluppa attraverso una serie di ambientazioni mozzafiato uniche, in grado di replicare l'emozione di viaggiare in mondi, culture ed epoche diverse senza mai dover lasciare la città. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Il magico filo di Arianna", spettacolo per bambini

Sarà in scena al Teatro Le Maschere – nella storica sezione per bambini “Fiabe e Biscottini” – il 7 maggio – lo spettacolo Il magico filo di Arianna, scritto e diretto da Gigi Palla, con: Francesco Mistichelli, Gabriela Praticò. Costumi di Carla Marchini. Produzione Teatro Le Maschere. Minotauro, creatura dal duplice aspetto d’uomo e di toro, vive isolato da tutti in un intricato labirinto. La sorella Arianna, curiosa e intraprendente fanciulla, è l’unica che con tenerezza e perseveranza riuscirà ad aprire un dialogo e un confronto con lui in un percorso che diventerà una crescita per entrambi. Solo così Minotauro potrà ottenere coraggio e fiducia in sé stesso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Nuove attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini, da 2 a 11 anni (divisi in categorie 4-11 e 2-4), sabato 6 e domenica 7 maggio con l'associazione Cicero in Rome. Nel weekend in arrivo sono in programma: Hic Sunt Pirates! Caccia al tesoro didattica sull'Isola Tiberina, L'Arte Contemporanea, un gioco da ragazzi al MAXXI, Esplorando Ostia Antica. Visita guidata e attività didattica nell'area archeologica speciale Domenica al Museo e ancora cacce al tesoro, visite guidate, laboratori e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo teatrale per bambini "Kokopelli"

Sabato 6 maggio alle 16 presso l'Ar.Ma Teatro, va in scena lo spettacolo per bambini "Kokopelli". Una storia senza tempo, in un mondo selvaggio e magico, Pewee una bambina Hopy vivrà una fantastica avventura. I suoi compagni di gioco sono sempre stati gli animali, gli alberi fino al giorno in cui incontra Kokopelli, un personaggio bizzarro che la condurrà in un viaggio meraviglioso attraverso la fantasia, la dolcezze e le note di un flauto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]