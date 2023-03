Cosa fare con i bambini sabato 25 e domenica 26 marzo

Ultimo weekend di marzo, cosa fare con i bambini in città? La primavera è arrivata e con essa anche le belle giornate di sole. E' il tempo ideale per organizzare un bel picnic nelle ville e nei parchi di Roma o per pianificare una passeggiata o una visita alla città.

La Capitale ha molto da offrire per le famiglie con bambini nel fine settimana alle porte. Vediamo quali sono gli eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 marzo:

Un giorno di magia al Castello della Castelluccia

Una nuova concezione di intrattenimento porterà a scoprire il Castello della Castelluccia sotto una nuova luce, quella della Magia. Appuntamento domenica 26 marzo con Potterland, l'evento che fa divertire grandi e bambini tra i maestosi corridoi e le misteriose stanze del castello, con uno staff tutto magico. Sembrerà di vivere una giornata immersi nella più famosa saga Fantasy, ricca di personaggi, attività, magiche lezioni ed esperienze didattiche all’interno del fantastico Castello della Castelluccia alle porte di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riapre Roma World

Da venerdì 24 marzo riapre Roma World, il parco a tema per vivere una giornata da antico romano assaporandone usi e costumi, diventare gladiatore per un giorno, immergersi nella natura, viaggiando indietro nel tempo di 2000 anni e pernottare in un villaggio delle Legioni Romane. Il parco, nato a fianco di Cinecittà World, permette all’ospite di riscoprire il contatto con la natura, di mangiare nella Taberna come gli antichi romani, di assistere agli spettacoli dei gladiatori, di imparar le tecniche guidato dagli istruttori del Gruppo Storico Romano e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Casa delle Farfalle

Torna a Roma La casa delle farfalle, la speciale serra tropicale allestita in una nuova location a due passi dall’Appia Antica, presso l’Appia Joy Park, il nuovo parco agricolo multifunzionale di Roma. Il magico e incantato giardino in cui si possono ammirare centinaia di farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità, apre infatti al pubblico sabato 25 marzo. Un angolo di paradiso nel cuore della città in cui, passeggiando in mezzo a una rigogliosa vegetazione, si possono osservare da vicino alcune tra le farfalle più spettacolari del mondo, seguendone il ciclo vitale in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della Madre Terra

Domenica 26 marzo in programma un'edizione straordinaria del Mercato Contadino Roma e Castelli Romani all'interno dell'Ippodromo Capannelle. Dalle 9 alle 18,30 una giornata da trascorrere tutti insieme per festeggiare la Madre Terra. Mercato contadino, street food contadino, pic-nic, artigianato, benessere e diversi laboratori e attività per bambini. Da "Seminiamo emozioni" con giochi, ascolto, contatto e movimento con la nostra meravigliosa Madre Terra a "Ci vuole iun fiore", laboratorio di semina per bambini. E, ancora, attività gratuite per bambini al Pony Village con percorsi ludico didattici e il battesimo della sella grazie a istruttori qualificati. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Nella pancia di papà"

Per la rassegna Infanzie e adolescenze in gioco 2022-23 a Centrale Preneste Teatro, domenica 26 marzo, va in scena “Nella pancia di papà” di Ruotalibera Teatro/Compagnia UraganVera. Il lavoro è una riscrittura di “Cappuccetto Rosso” che indaga il rapporto di genitorialità tra padre e figlia. Una bimba lupo si aggirano nel bosco, attraversando con il corpo tutte le fasi della crescita motoria: andare a quattro zampe, imparare a camminare, imparare a riconoscere le tracce del mondo e di se stessa. Ascolterà le fronde degli alberi parlare, lì riconoscerà nel fischio ululato del vento la voce del papà. Una ricerca sulla memoria, sui doni della morte, un inno alla vita che rimane e resiste. Adatto dai 3 ai 10 anni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]