Cosa fare con i bambini a Roma sabato 15 e domenica 16 aprile

Weekend di metà aprile, primavera inoltrata anche se il bel tempo si fa un po' desiderare. Ma Roma non si ferma, anzi, propone una serie di appuntamenti su misura per famiglie con bambini.

Dalle fiere ai parchi divertimento, dagli incontri con i personaggi più amati dai bimbi e genitori, alle visite guidate, ecco una selezione dei migliori appuntamenti da non perdere a Roma nel fine settimana del 15 e 16 aprile.

Il mago di Oz al Teatro Brancaccio

Dai Produttori di “Alice in Wonderland”, la geniale fiaba de Il Mago di Oz, viene proposta in un mirabolante family show in una chiave scenica del tutto originale: il linguaggio del musical e del circo contemporaneo si fondono in una nuova dimensione. Il cast di 25 artisti in scena è composto da cantanti, danzatori e alcuni tra i maggiori acrobati del circo contemporaneo mondiale. La mirabolante messa in scena dello spettacolo è esaltata dall’originale animazione, grafiche in 3D, effetti speciali e costumi fantasmagorici realizzati dal team di creativi della Romanov Arena. Protagonista, ovviamente, Dorothy con la sua avvincente storia che tutti conosciamo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pinocchio e Freeda da Explora

Sbarca a Roma il tour organizzato da Rainbow nei principali musei italiani. Sabato 15 e domenica 16 aprile, tutti i bambini dai 3 ai 10 anni potranno immergersi nella magica atmosfera di Pinocchio & Friends da Explora, il museo dei bambini. Potranno incontrare i protagonisti della serie e imparare giocando. I bambini avranno l’opportunità di conoscere da vicino l’universo del burattino più amato del piccolo schermo, che sarà presente insieme all’inseparabile compagna di avventure Freeda. Tante le sorprese che li aspettano: laboratori a tema e attività ricreative e ludiche, con momenti dedicati alla creatività che consentiranno ai bambini di sperimentare la costruzione di un giocattolo, evidenziando l’importanza e il diritto al gioco, e i valori dell’amicizia e self-empowerment. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Benedetta Rossi a Zoomarine

Benedetta Rossi, la food star più famosa d'Italia, sarà ospite a Zoomarine domenica 16 aprile per l'inaugurazione del primo ristorante Super Benny, il cartoon di Frisbee a lei ispirato. Adulti e bambini avranno modo di conoscere Benedetta Rossi e di godersi un momento foto con lei al Museo del Selfie di Zoomarine. Sarà possibile prenotare il pranzo al ristorante Super Benny per godersi un'esperienza da vivere e da mangiare. Il menu è ispirato alle ricette di Benedetta Rossi. Presente anche un'area giochi interattiva e divertente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Cirque du Soleil a Roma

C'è ancora qualche data disponibile per assistere a "Kurios - Cabinet of Curiosities", il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil, presentato dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti , a Roma fino al 29 aprile. E se fosse possibile alterare la realtà con il potere della nostra immaginazione? “Kurios – Cabinet of Curiosities" del Cirque du Soleil conduce lo spettatore in un affascinante e misterioso regno, che disorienta i sensi e le percezioni a tal punto da chiedersi: “È tutto vero o è solo frutto della mia immaginazione?”. Si aprono le porte dell’“armadietto” delle curiosità di un ambizioso inventore, che sfida le leggi del tempo e dello spazio per reinventare il mondo intorno a lui: personaggi unici e stravaganti lo guidano in un luogo meraviglioso, dove tutto accende l'immaginazione e le sue curiosità prendono vita, una ad una, davanti ai suoi occhi. Uno spettacolo che lascerà i bambini (e anche gli adulti) senza parole. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viaggio nella Roma Antica

Ha riaperto Roma World, il parco a tema per vivere una giornata da antico romano, diventare gladiatore per un giorno, immergersi nella natura, viaggiando indietro nel tempo di 2000 anni e pernottare in un villaggio delle Legioni Romane. Il parco, nato a fianco di Cinecittà World, permette all’ospite di riscoprire il contatto con la natura, di mangiare nella Taberna come gli antichi romani, di assistere agli spettacoli dei gladiatori, di imparar le tecniche guidato dagli istruttori del Gruppo Storico Romano e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Stunt Show live Scuola di Polizia

Adrenalina alle stelle a Cinecittà World per un weekend all’insegna dei motori. Da inizio aprile, infatti, nel Parco Divertimenti del Cinema e della Tv di Roma è arrivato il nuovo Stunt Show live Scuola di Polizia. Lo spettacolo family, ispirato alla saga di film comici Scuola di Polizia, celebra i più importanti action movie tra inseguimenti, scene d’azione mozzafiato, spettacolari testacoda e acrobazie su due ruote che lasceranno a bocca aperta adulti e bambini. Per i più temerari anche un giro in compagnia dei piloti professionisti. Non mancano inoltre le attrazioni, gli spettacoli, [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La fiera dedicata al mondo dei bambini e delle famiglie

Domenica 16 aprile arriva a Roma "Spring play up", la fiera dedicata al mondo dei bambini e delle famiglie in programma presso "Oltre il giardino" (Appia Antica). Un evento che ha lo scopo di riunire a Roma tutte quelle realtà che spesso vediamo solo attraverso i social. La Fiera nasce dall’esigenza di creare un luogo di incontro dove artigiani, giovani di successo e figure professionali come psicologi ed educatori, possano incontrare famiglie e bambini, spinti dalla stessa ricerca del bello, della cura di stessi e degli altri. All'interno della fiera, dunque, si troveranno: mercatino di artigiani accuratamente selezionati, laboratori per bambini, attività all’aria aperta, consulenze con figure professionali, food truck e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Spazio... ai piccoli", spettacolo e laboratorio astronomico

Domenica 16 aprile, alle 10.30, presso il Geomuseo e Planetario di Rocca di Cave l'appuntamento è con "Spazio... ai piccoli". È previsto uno spettacolo al planetario dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni (durata 45 minuti) e, a seguire, un laboratorio sulle costellazioni. Sono previsti sconti per famiglie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo teatrale per bambini "Il piccolo principe"

Domenica 16 aprile, presso il Teatro Abarico, va in scena lo spettacolo per bambini "Il Piccolo Principe" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Tina Angrisani e Francesca Piersante. La storia inizia con un pilota che precipita con il proprio aereo e incontra un bambino che dice di essere il principe di un asteroide. Il piccolo Principe durante il viaggio nello spazio incontra personaggi strani che però gli insegnano tante cose. E’ una fiaba che passa dal sogno alla realtà. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo teatrale per bambini "La spada nella roccia"

Sempre domenica 16 aprile, presso il Teatro Tirso de Molina (zona Corso Trieste) va in scena lo spettacolo “La spada nella roccia" della compagnia teatrale Gatta Nera. Magie, duelli, incantesimi, battaglie, musiche, balli, risate e tanto coinvolgimento per una delle storie più antiche di tutti i tempi. Chi di noi non ha mai sentito parlare di Re Artù e della spada nella roccia? Chi non ha mai sognato di essere un cavaliere seduto alla tavola rotonda? Chi non ha mai creduto alle magie di Merlino? Torna in scena nella famosa versione Disney, ma con in più la magia dello spettacolo dal vivo, con musiche originali e una narrazione veloce e brillante, un grande classico per i ragazzi, ma anche per gli adulti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche con Cicero in Roma

Un nuovo weekend a misura di bambini tra arte, storia e archeologia. Cicero in Rome, anche sabato e domenica, propone visite e attività didattiche divise per fasce d'età. Tra le proposte del 15 e 16 aprile ci sono: "Alla Scoperta di Castel Sant'Angelo. Visita Guidata e Attività Didattica al Museo", "L'Incredibile Avventura dell'Umanità al Museo Preistorico Pigorini", "MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo. Avvicinamento all'Arte per i Bambini più Piccoli" e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]