Cosa fare con i bambini sabato 1 e domenica 2 aprile

Primo weekend di aprile, primavera inoltrata ormai: è il tempo ideale per organizzare un bel picnic nelle ville e nei parchi di Roma o per pianificare una passeggiata o una visita alla città.

La Capitale ha molto da offrire per le famiglie con bambini nel fine settimana alle porte. Vediamo quali sono gli eventi da non perdere sabato 1 e domenica 2 aprile a Roma e dintorni:

Musei gratis

La prima domenica del mese torna l'ingresso gratuito nei musei della Capitale. Tanti i Musei Civici e le aree archeologiche con entrata gratuita in città, come il Circo Massimo o i Fori Imperiali. Ritorna anche l?appuntamento mensile con la "Domenica al museo" nei musei statali del Lazio: è l'occasione ideale per organizzare un weekend culturale anche con i più piccoli di casa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viaggio nella Roma Antica a Roma World

Da una settimana ha ufficialmente riaperto Roma World, il parco a tema per vivere una giornata da antico romano assaporandone usi e costumi, diventare gladiatore per un giorno, immergersi nella natura, viaggiando indietro nel tempo di 2000 anni e pernottare in un villaggio delle Legioni Romane. Il parco, nato a fianco di Cinecittà World, permette all?ospite di riscoprire il contatto con la natura, di mangiare nella Taberna come gli antichi romani, di assistere agli spettacoli dei gladiatori, di imparar le tecniche guidato dagli istruttori del Gruppo Storico Romano e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Stunt Show live a Cinecittà World

Adrenalina alle stelle a Cinecittà World per un weekend all?insegna dei motori. Da sabato 1 aprile nel Parco Divertimenti del Cinema e della Tv di Roma arriva il nuovo Stunt Show live Scuola di Polizia. Lo spettacolo family, ispirato alla saga di film comici Scuola di Polizia, celebra i più importanti action movie tra inseguimenti, scene d?azione mozzafiato, spettacolari testacoda e acrobazie su due ruote che lasceranno a bocca aperta adulti e bambini. Per i più temerari anche un giro in compagnia dei piloti professionisti. Ci sarà anche il raduno delle Ferrari e verrà svelata la livrea della Ferrari F8 Tributo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Casa delle Farfalle

E' tornata a Roma La casa delle farfalle, la speciale serra tropicale allestita in una nuova location a due passi dall?Appia Antica, presso l?Appia Joy Park, il nuovo parco agricolo multifunzionale di Roma. Un magico e incantato giardino in cui si possono ammirare centinaia di farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità. Un angolo di paradiso nel cuore della città in cui, passeggiando in mezzo a una rigogliosa vegetazione, si possono osservare da vicino alcune tra le farfalle più spettacolari del mondo, seguendone il ciclo vitale in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dinosaur show

Dinosaur show è un?avventura tra i dinosauri per tutta la famiglia dai 3 ai 99 anni. Si tratta di un?esperienza innovativa che mescola intrattenimento comico e scienza, dove i protagonisti assoluti sono loro: i giganti della preisto­ria. I bambini faranno la conoscenza di ?Dina? il grande T-Rex e dei suoi cuccioli ?Citrullo? e ?Citrullina?, dinosauri veri del tutto somiglianti ai grandi dinosauri riprodotti al cinema. Il tutto accadrà domenica 2 aprile allo Stadio di Domiziano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Breakfast with Bunny

Torna Breakfast With Bunny all?Hard Rock Cafe di Roma sabato 1 aprile. Una mattina dedicata alle famiglie, nel tempio rock di Via Veneto, per festeggiare in anticipo la Pasqua con il tradizionale appuntamento tanto amato dai bambini che potranno incontrare il coniglietto più famoso al mondo. Una gustosa colazione americana in compagnia di Bugs Bunny, divertenti giochi come la caccia alle uova, la baby dance, la pignatta con l?uovo gigante e un regalino pasquale per tutti i piccoli rockers. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riapre il Bosco di Paliano

Domenica 2 aprile riaprono le porte del Bosco di Paliano. Dalle 10 si potrà riaccedere alla vasta area verde pronta ad accogliere visitatori di tutte le età per una domenica all'insegna della natura, dello sport, del divertimento e dell'adrenalina. Nella prima domenica di riapertura, inoltre, si potrà assistere al volo degli ultraleggeri: deltaplani e paramotori voleranno sul bosco e saranno disponibili per alcuni voli prova su richiesta, meteo permettendo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Città dei Bambini

A Fiumicino, presso il Parco Tommaso Forti di Isola Sacra è stata inaugurata la Città dei Bambini un ampio spazio (20mila metri quadrati) dedicato ai più piccoli del territorio. Qui i bambini potranno giocare, divertirsi, fare sport e stare insieme all?aria aperta. L?area ospita diversi giochi, una zona fitness, campo da basket, calcetto e uno da pallavolo, spazi per andare in bicicletta o sui pattini, una ludoteca e un bar. Sabato 1 e domenica 2 aprile in programma diverse attività fra cui animazione con gonfiabili, truccabimbi, musica, giochi, sport e molto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Tornano, come ogni weekend, gli appuntamenti con attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini da 2 a 11 anni. Sabato 1 e domenica 2 aprile in programma: Baby Caccia al Tesoro nella Valle del Colosseo, Caccia al Tesoro Didattica al Ghetto Ebraico, Caccia al Tesoro Didattica sull'Isola Tiberina, Esplorando Ostia Antica e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caravaggio e i suoi amici

Una visita guidata per bambini che incanterà anche gli adulti. C?è a Roma un grande e antico palazzo che contiene una collezione di dipinti: è la Galleria Doria Pamphilj, nata come casa per la collezione fin dal 1651. La volle papa Innocenzo X e la destinò al nipote Camillo e alla moglie, Olimpia Aldobrandini, la quale a sua volta portò in dote molti altri dipinti da aggiungere a quelli già in possesso della famiglia. "Arte in giro, visite guidate a misura di bambino" in collaborazione tra ArtSharing Roma e Lab74 organizza l'interessante visita guidata domenica 2 aprile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Il bambino e la formica" a Centrale Preneste Teatro

Arriva da Perugia il prossimo spettacolo della rassegna Infanzie e adolescenze in gioco 2022-23 a Centrale Preneste Teatro e porta in scena ?Il bambino e la formica? di Massimiliano Burini e Giuseppe Albert Montalto. Ayo è un bambino che non ha mai visto il sole, infatti lavora nel ?Formicaio?, una miniera del Congo. Un giorno durante il lavoro una frana improvvisa lo blocca sotto terra. Mentre aspetta i soccorsi fa un incontro incredibile e imprevedibile con ?Undici?, una formica burbera ma dal cuore gentile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]