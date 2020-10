Weekend a Roma con i bambini: gli eventi di sabato 3 e domenica 4 ottobre

Primo weekend d'ottobre a Roma. Temperature in calo ma ancora miti e tanti eventi in programma, in città e nei suoi dintorni, dedicati a bambini e famiglie. Dalle cacce al tesoro ai festival eco-friendly, dalle prime atmosfere di Halloween ai primi villaggi di Natale.

Si arricchisce, di settimana in settimana, il palinsesto degli eventi pensati per i più piccoli. Tanti appuntamenti divertenti e formativi divisi per fasce d'età.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 3 e domenica 4 ottobre con i bambini

Si entra nello spirito di Halloween a Cinecittà World, con una casa degli orrori pensata appositamente per bambini. Diverse sono le mostre, al chiuso e all'aperto, da visitare in compagnia dei bambini. E, ancora, laboratori, cacce al tesoro, visite guidate per tutta la famiglia.

Di seguito gli eventi per bambini da non perdere nel weekend a Roma:

Halloween a Cinecittà World

Il parco divertimenti, dal 3 ottobre, inaugura Halloween 2020 con zombie, vampiri e fantasmi, circondati da zucche e pannocchie, covoni di fieno e ragnatele. Un Halloween pensato per bambini con BOO! 1° Horror House. Tutti in costume a spaventarsi reciprocamente in un labirinto rigorosamente vietato sopra i 10 anni. E se il costume non fa abbastanza paura…c’è sempre il Trucca-Bimbi mostruoso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Auto d'epoca a Castel Romano

I bambini appassionati di automobili saranno entusiasti di poter vedere alcune delle più belle auto d'epoca in mostra a Castel Romano Designer Outlet. Già da questo weekend e fino all’11 ottobre nelle piazze e nei viali del Centro McArthurGlen della Capitale si potranno ammirare bellissime auto d’epoca italiane, in un viaggio che parte dai mitici anni ’60 fino agli eclettici anni ’90. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Back to nature, Villa Borghese museo a cielo aperto

Ottima occasione quella di visitare con i bambini Villa Borghese nel weekend. Nella villa romana, infatti, è stata allestita Back to nature. In mostra, ad ingresso gratuito, una serie di installazioni pensate per essere esposte all’aperto e apprezzate da tutti coloro che frequenteranno il parco: statue di animali, alberi colorati, architetture suggestive. Si tratta del primo progetto coordinato con installazioni d'arte contemporanea nell’ambito di una strategia di valorizzazione dei parchi storici della Capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Per Gioco, la collezione dei giocattoli antichi della Sovrintendenza Capitolina

Fino al 10 gennaio 2021 le sale espositive del Museo di Roma a Palazzo Braschi si sono trasformatee in un ambiente magico e ricco di sorprese in occasione della mostra Per Gioco. La collezione della Sovrintendenza Capitolina, conta oltre 700 esemplari di giocattoli antichi. Ben 22 sale al primo piano del museo, accompagneranno i visitatori attraverso un percorso espositivo suddiviso per aree tematiche. Una bella occasione per visitare una mostra con i bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Parco degli Acquedotti: visita guidata con attività esperienziali per bambini

Sabato 3 ottobre è in programma, al Parco degli Acquedotti, una visita guidata con attività esperienziali per bambini dai 6 ai 10 anni. Il Parco degli Acquedotti è un’area a verde preziosa anche per i resti di epoca romana e medievale ancora perfettamente visibili che custodisce. Nella passeggiata dedicata i giovani visitatori potranno vivere anche una piccola attività esperienziale (con materiale a carico della guida preventivamente igienizzato) il cui scopo sarà rendere più chiaro il funzionamento degli antichi acquedotti, un’attività svolta ovviamente con l’aiuto dei piccoli partecipanti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caccia al Tesoro Didattica sull'Isola Tiberina

Sull'Isola Tiberina sono arrivati i pirati! Dalle peggiori osterie di Roma fino ai salotti della nobiltà capitolina, gira voce che sull'Isola Tiberina sono sbarcati i pirati! Ciurme di avventurieri si sfidano alla ricerca dei tesori dell'isola, esplorando fortezze inespugnabili e antichi ospedali, sfidando culti ancestrali e rapide da brivido. In questa fantasiosa ambientazione, i bambini saranno protagonisti, sabato 3 ottobre, di una divertente caccia al tesoro nella storia e nell'archeologia con Cicero in Rome. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cinebimbicittà - Ti presento Federico

Cinebimbicittà riapre con tante attività laboratoriali da svolgere in massima sicurezza. Il Cinebimbicittà è lo spazio laboratorio dedicato ai più piccoli. Nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico dei più piccoli ai linguaggi e ai mestieri del cinema, alla storia e ai protagonisti di Cinecittà attraverso un articolato programma di laboratori, eventi speciali, visite in famiglia, letture e visite animate. Domenica 4 ottobre, attraverso la lettura animata del libro “Federico” di Eva Montanari e le suggestive scenografie che evocano l’immaginario del grande maestro di Rimini, i giovani partecipanti avranno l’occasione di conoscere l’identikit del famoso regista e potranno creare un inedito ritratto del Maestro con disegni, parole e sogni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Alla scoperta di Castel Sant'Angelo: visita e attività per bambini

Vicoli, prigioni e personaggi illustri. Siete pronti ad esplorare Castel Sant'Angelo e i suo segreti?! Scoprirete che prima di essere un castello era qualcos'altro e camminando per vicoli e passerelle conoscerete i tanti personaggi della storia che lo hanno abitato...spesso nelle sue prigioni. Questa la visita guidata per tutta la famiglia, organizzata da Cicero in Rome domenica 4 ottobre. La visita sarà accompagnata da un'esclusiva e originale attività didattica per i bambini, rendendo unica questa esperienza storico-archeologica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Regno di Babbo Natale a Vetralla

Già dalla metà di settembre, a Vetralla, ha aperto il Regno Incantato di Babbo Natale. Un luogo magico, dove chiunque varchi i suoi cancelli, torna inevitabilmente bambino. Perché si dice che il Natale sia dei più piccoli, ma in realtà il Natale è di tutti: da zero a mille anni. Il regno di Babbo Natale è aperto 7 giorni su 7 fino al 17 gennaio 2021. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sottoterra delle meraviglie: viaggio tra buio e biodiversità

Nell'ambito della Settimana del Pianeta Terra, che si terrà su tutto il territorio nazionale, dal 4 all'11 ottobre, va in scena "Sottoterra delle meraviglie: viaggio tra buio e biodiversità". I bambini disegnano alberi ma quasi mai le radici. Dipinti ed immagini di artisti e fotografi ritraggono boschi e foreste ma ciò che accade sottoterra non si vede. In un rovesciamento di prospettiva, si darà inizio ad un viaggio tra le radici di alberi e piante, alla scoperta di un mondo invisibile ma brulicante di vita. Guidati da uno storico dell'arte ed una agronoma, nella cornice incantevole de L'Orto del Pellegrino, un giardino segreto tra i tetti nel centro storico di Velletri, i bambini esploreranno un ecosistema silenzioso che vive sotto i nostri piedi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]