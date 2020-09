Weekend a Roma con i bambini: gli eventi di sabato 26 e domenica 27 settembre

Primo weekend d'autunno a Roma. Tempo incerto, ma un ricco calendario di eventi in programma, in città e nei suoi dintorni, dedicati a bambini e famiglie. Dalle cacce al tesoro ai festival eco-friendly, dalla liberazione dei rapaci agli spettacoli teatrali.

Si arricchisce, di settimana in settimana, il palinsesto degli eventi pensati per i più piccoli. Appuntamenti divertenti e formativi e prime atmosfere di Natale, anche se siamo ancora ad ottobre.

Alle Terme di Caracalla e in via Appia Antica saranno 3 giorni dedicati a Gianni Rodari, ad Ariccia un intero parco si vestirà a festa con laboratori, spettacoli e letture animate. Volano farfalle all'Orto botanico, si parla dell'importanza della natura e del vivere responsabile all'Ex Cartiera Latina. E poi tante visite guidate, spettacoli teatrali, laboratori culturali in giro per la Capitale.

Di seguito i principali eventi per bambini da non perdere nel weekend a Roma:

Gianni Rodari, 3 giorni di festa alle Terme di Caracalla

Saranno tre giorni di festa per grandi e piccoli dedicati a Gianni Rodari, quelli in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre alle Terme di Caracalla e su via Appia Antica, dove si innalza il mausoleo di Cecilia Metella. Una tre giorni dove si giocherà, si disegnerà, si inventerà, si ascolteranno cantastorie, si costruiranno burattini, si applaudiranno attori e marionette interpreti di buffe avventure, si dibatterà su fantastorie tra cielo e terra ed errori che fanno crescere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Casa delle farfalle all'Orto Botanico

Sabato 12 settembre, il Museo Orto botanico di Roma ha inaugurato "Butterfly Eden", la nuova Casa delle farfalle creata e gestita da “Pandoracasanatura APS”. Il Butterfly Eden, allestito all'interno di una moderna e luminosa tendostruttura climatizzata, permetterà ai visitatori di entrare in diretto contatto con farfalle e falene tropicali libere, arricchita dalla pluriennale esperienza di biologi e naturalisti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ecofestival 2020 all'Ex Cartiera Latina

Think green Ecofestival è un progetto che nasce per promuovere la sostenibilità ambientale attraverso varie attività: laboratori didattici-creativi per bambini, workshop per adulti, incontri divulgativi, trekking urbani, musica, teatro, mercato artigianale; si terrà il 26 e 27 settembre all'Ex Cartiera Latina all'ente del parco Appia Antica, la manifestazione sarà ad ingresso gratuito ed ha il patrocinio del Municipio VIII e del Parco Appia Antica. Le moltissime attività che saranno in programma si terranno in collaborazione con valide associazioni e professionisti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Liberazione dei rapaci al Bosco di Paliano

Sabato 26 settembre, alle ore 11, presso il Bosco di Paliano, si darà luogo ad un evento davvero unico, che affascinerà grandi e bambini. L'Accademia Kronos (sezione provinciale di Frosinone), in collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, darà luogo alla liberazione dei rapaci. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Scuola dei Gladiatori

Piccoli gladiatori andranno alla scoperta di Roma Antica domenica 27 settembre. Con Cicero in Rome avranno la possibilità di allenarsi come veri gladiatori. Le piccole reclute saranno addestrate da un maestro gladiatore esperto, che oltre a dirigere una vera e propria simulazione di una scuola gladiatoria adattata per i più piccoli, farà scoprire la storia, le caratteristiche e la vita quotidiana dei più famosi lottatori dell'arena. L'allenamento si svolgerà con ricostruzioni di armi e armature messe in sicurezza per l'attività didattica, mentre al termine verrà consegnato ai partecipanti un diploma di gladiatore professionista. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo Teatrale per bambini "Il Gigante Egoista"

Domenica 27 settembre 2020, alle 16,30, presso il teatrino di Wonderland, va in scena lo spettacolo per bambini “Il Gigante Egoista”. Tratto dalla fiaba immortale di Oscar Wilde, racconta la storia di un gigante che non vuole far giocare i bambini nel suo giardino perché è egoista e vorrebbe tenere tutte le cose belle per sè. Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'Antico Egitto e Roma: caccia al tesoro didattica per bambini

Sabato 26 settembre, i bambini potranno andare alla scoperta dei segreti dell'Antico Egitto a Roma. In un viaggio indietro nel tempo, saranno coinvolti alla ricerca di antichi dèi e miti egizi, scoprendo luoghi impensabili e segreti della Capitale. Obelischi, leoni, sfingi, personaggi leggendari e tanti tesori della storia e dell'archeologia da scoprire con i bambini e tutta la famiglia, solo con Cicero in Rome. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caccia al tesoro didattica per bambini al Museo alle Terme di Diocleziano

Domenica 27 settembre, invece, sempre Cicero in Rome organizza anche un'entusiasmante caccia al tesoro didattica al Museo delle Terme di Diocleziano. I più piccoli dovranno andare alla ricerca dei tesori del museo, in un'attività didattica da vivere con tutta la famiglia. Si scopriranno pozioni magiche, messaggi antichi, animali misteriosi e un'incredibile piscina da sogno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Parco in festa ad Ariccia

Spettacoli, laboratori e percorsi sensoriali sotto e sopra... gli alberi, percorsi differenziati per adulti e bambini. L’Associazione Artinmovimento propone “Parco in festa” un evento immersivo di due giorni, 26 e 27 settembre, nel Parco di Villa Chigi ad Ariccia. All’interno di questo suggestivo scenario sono previsti: la pièce teatrale itinerante “La casa sull’albero” con momenti di acrobatica aerea tra gli alberi a cura di Materiaviva Performance; un laboratorio per bambini sul tema sul tema dell’identificazione con l’albero nell’ottica di valorizzare la connessione e il rispetto della natura; letture animate e uno spettacolo per bambini sul tema dell’ambiente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Regno di Babbo Natale a Vetralla

C'è un Regno incantato che sorge sulle colline di Vetralla, piccolo borgo nei dintorni di Viterbo, che ha riaperto le sue porte lo scorso 18 settembre. E' il Regno di Babbo Natale. Un luogo magico, dove chiunque varchi i suoi cancelli, torna inevitabilmente bambino. Perché si dice che il Natale sia dei più piccoli, ma in realtà il Natale è di tutti: da zero a mille anni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]