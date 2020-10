Weekend a Roma con i bambini: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 ottobre

Il Coronavirus e le nuove restrizioni per cercare di contenere i contagi, non fermano il palinsesto di eventi per bambini nella Capitale. In totale sicurezza e molto spesso all'aperto, continuano gli appuntamenti in città per regalare a tutta la famiglia divertimento, spensieratezza e, talvolta, per insegnare anche qualcosa di interessante ai più piccoli sulla nostra città.

Visite guidate e cacce al tesoro, spettacoli teatrali e laboratori creativi "con mascherine e distanza di sicurezza": ricco è il programma di eventi per bambini nel weekend.

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 ottobre

Dagli appuntamenti per piccoli scienziati nel Parco Archeologico dell'Appia Antica, alle passeggiate alla scoperta di Roma, delle sue bellezze nei centro storico, dei suoi murales in periferia. Si va a caccia di dinosauri nei dintorni della Capitale, ma anche di mostri, zombie e streghe per entrare - nonostante tutto - nelle atmosfere di Halloween. E, ancora, spettacoli teatrali, mostre omaggio a favole e narratori.

Ecco i principali eventi per bambini da non perdere nel weekend a Roma:

Scientific Park VII: scienziati fantastici e dove trovarli

Sabato 24 e domenica 25 ottobre, nella sede centrale del Parco Regionale dell’Appia Antica , l'appuntamento è con Scientific Park VII - Scienziati fantastici e dove trovarli, evento dedicato a cinque grandi scienziati del passato. Sarà un’occasione speciale per avvicinare tutti i bambini alla scienza al significato stesso dell’essere scienziato, far comprendere che c’è differenza tra dato scientifico e idea personale, restituire autorità a chi è autorevole in un determinato ambito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I murales di Tor Marancia, visita guidata per famiglie

Domenica 25 ottobre, l'associazione culturale ChissàDove condurrà le famiglie alla scoperta dei coloratissimi murales di Tor Marancia. Nel 2015 il quartiere romano è divenuto protagonista del progetto "Big City Life" che lo ha reso un Museo speciale: niente pareti, un cielo come soffitto, strada ed erba come pavimento e dei quadri giganteschi appesi ai palazzi. Nel corso della visita si ammireranno i colori vivaci di queste opere festose, per trasmettere il buon umore a grandi e bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Back to nature, Villa Borghese museo a cielo aperto

Nella villa romana è stata allestita Back to nature. In mostra, ad ingresso gratuito, una serie di installazioni pensate per essere esposte all’aperto e apprezzate da tutti coloro che frequenteranno il parco: statue di animali, alberi colorati, architetture suggestive. Si tratta del primo progetto coordinato con installazioni d'arte contemporanea nell’ambito di una strategia di valorizzazione dei parchi storici della Capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dinosauri in carne ed ossa nell'Oasi WWF di Fregene

"Dinosauri in Carne e Ossa" è la mostra-percorso, a cielo aperto allestita in un ambiente al 100% naturale come l'Oasi WWF di Macchiagrande, una delle aree protette più importanti del litorale laziale. Un'esperienza suggestiva per bambini e famiglie, per riflettere sulla caduta dell'asteroide che ha provocato la scomparsa dei dinosauri mesozoici e sull'impatto spesso negativo che l'uomo ha sulla natura. La mostra racconta la Vita dal tempo dei dinosauri sino ai giorni nostri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween a Cinecittà World

Al parco divertimenti di Castel Romano è già Halloween, con zombie, vampiri e fantasmi, circondati da zucche e pannocchie, covoni di fieno e ragnatele. Un Halloween pensato per bambini con BOO! 1° Horror House. Tutti in costume a spaventarsi reciprocamente in un labirinto rigorosamente vietato sopra i 10 anni. E se il costume non fa abbastanza paura…c’è sempre il Trucca-Bimbi mostruoso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween a MagicLand

Tutti i weekend fino al 1 novembre, è Halloween a MagicLand, il parco divertimenti a Valmontone, con una serata conclusiva d’eccezione. Gli ospiti del parco potranno vivere un’avventura da brivido, col fiato sospeso, tra zucche decorate, covoni di fieno, scheletri, fantasmi e creature di ogni genere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I Tre Porcellini, spettacolo per bambini al Teatro San Carlino

"I tre porcellini", lo spettacolo teatrale per bambini va in scena domenica 25 ottobre al Teatro San Carlino di Roma. I Tre porcellini sono diventati grandi, nella dimora di mamma Marcellina non c’è più spazio per tutti E’ ora di cambiare casa, è ora di andare ad esplorare il mondo, è ora di crescere. I tre fratellini scopriranno presto quanto è difficile diventare grandi e con loro lo scopriranno anche i bambini, soprattutto quando comparirà sulla scena il lupo cattivo intenzionato a mangiare questi bei bocconcini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo Teatrale per bambini "L'incantesimo di Smemorella"

Ancora teatro per bambini, domenica 25 ottobre, presso il teatrino di Wonderland. Ad andare in scena, lo spettacolo "L'incantesimo di Smemorella". La protagonista dello spettacolo è Smemorella, apprendista strega, che frequenta una scuola di magia in un luogo lontano. Cornelia, l'insegnante di incantesimi, inizialmente non crede in lei ma dovrà, infine, ritornare sui suoi passi. Un curioso personaggio sarà fondamentale per la risoluzione della storia: chi sarà? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'Antico Egitto e Roma: Caccia al Tesoro Didattica per bambini

Domenica 25 ottobre, Cicero in Rome porta i bambini alla scoperta dei tesori dell'antico Egitto. Un viaggio indietro nel tempo, in cui i bambini saranno coinvolti alla ricerca di antichi dèi e miti egizi, scoprendo luoghi impensabili e segreti della Capitale. Olbelischi, leoni, sfingi, personaggi leggendari e tanti tesori della storia e dell'archeologia da scoprire con i bambini e tutta la famiglia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Esplorando Ostia Antica

Domenica si va a scuola di archeologia con tutta la famiglia, sempre con Cicero in Rome. In programma, per le famiglie, una giornata da antico abitante di Ostia, tra il porto, il teatro, il bar dove fare colazione, un negozio per la merenda e un giro in centro con mamma e papà. Si ricostruirà la vita di una città antica, per rivivere le atmosfere della Roma antica tramite una visita guidata per tutta la famiglia, accompagnata da un'attività didattica unica e originale per i bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Omaggio a Gianni Rodari con "Alice Cascherina"

Uno speciale omaggio a Gianni Rodari è in programma domenica alla Galleria Nazionale con Alice Cascherina. L'Associazione Scribart propone una lettura originale della favola di Alice Cascherina ambientandola tra le opere d'arte della Galleria Nazionale d'Arte Moderna. La sagoma in cartoncino di Alice, realizzata dagli stessi bambini, li accompagnerà nelle sale del museo dove l’ascolto della narrazione, supportata dalle illustrazioni di Elena Temporin, li solleciterà alla ricerca di opere d'arte che meglio si accostano agli insospettabili oggetti o luoghi dove Alice si perde. [TUTTE LE INFORMAZIONI]