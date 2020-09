Weekend a Roma con i bambini: gli eventi di sabato 19 e domenica 20 settembre

Terzo weekend di settembre, primo dopo la ripartenza delle scuole. I bambini sono tornati, più o meno, alla loro routine giornaliera e anche i genitori. Ma nel weekend che si fa?

A vacanze finite, ma con il clima ancora mite, può essere una buona idea organizzare una gita fuori porta ma, se non ci si vuole allontanare dalla Capitale, non mancano gli eventi e gli appuntamenti da vivere con tutta la famiglia.

Weekend a Roma: cosa fare con i bambini sabato 19 e domenica 20 settembre

Entrare nel regno delle farfalle, andare a cena con Harry Potter, vivere le prime atmosfere di Natale, cimentarsi in caccie al tesoro e avventure tra gli antichi tesori di Roma. E' un weekend avvincente quello che attende i piccoli romani e le loro famiglie. Ecco gli appuntamenti per bambini in programma sabato 19 e domenica 20 settembre:

Casa delle farfalle all'Orto Botanico

Lo scorso 12 settembre, il Museo Orto botanico di Roma ha inaugurato "Butterfly Eden", la nuova Casa delle farfalle creata e gestita da “Pandoracasanatura APS”. Il Butterfly Eden, allestito all'interno di una moderna e luminosa tendostruttura climatizzata, permetterà ai visitatori di entrare in diretto contatto con farfalle e falene tropicali libere, arricchita dalla pluriennale esperienza di biologi e naturalisti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

A cena con Harry Potter

Harry Potter diventa protagonista di una cena da Fassi, storica gelateria artigianale di Roma dal 1880 situata all’ Esquilino. Il 19 settembre Fassi realizzerà un menù ispirato alle avventure fantastiche di Harry Potter e Paolo Restuccia, regista del Ruggito del Coniglio, Luigi Annibaldi, editor e illustratore, e Lucia Pappalardo, videomaker per la Rai, trasporteranno i partecipanti nel magico mondo della Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Nel corso della serata verrà trattata la struttura letteraria della saga di Harry Potter attraverso l’analisi di parti dei libri e la visione di spezzoni dei film. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Apre il Regno di Babbo Natale

A Vetralla è già Natale. Da venerdì 18 settembre, infatti, apre il famoso Regno di Babbo Natale. Un Regno incantato che sorge sulle colline di Vetralla, piccolo borgo nei dintorni di Viterbo. Un luogo magico, dove chiunque varchi i suoi cancelli, torna inevitabilmente bambino. Perché si dice che il Natale sia dei più piccoli, ma in realtà il Natale è di tutti: da zero a mille anni. Il Regno di Babbo Natale sarà aperto 7 giorni su 7, sabato e domenica compresi, fino a gennaio 2021. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Weekend da antichi romani a Roma World

Per far vivere ai bambini una giornata da antichi romani, Roma World, nuovo parco a tema adiacente a Cinecittà World, propone attività per tutta la famiglia, per divertirsi andando a scoprire storia e tradizioni dell'Antica Roma. Dai corsi per Piccoli Gladiatori, al Tiro con l’arco, dai giochi all’aperto con gli animatori di Roma World ai percorsi avventura, dall’interazione con gli animali della fattoria alle passeggiate nei boschi in sella ai Pony. Tante le attività pensate per i più piccoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caccia al tesoro didattica per bambini a via dei Fori Imperiali

Dall'antichità fino alla storia contemporanea di Roma, sabato 19 settembre Cicero Rome ha in programma un'avventura nell'archeologia della Capitale con i bambini e tutta la famiglia, attraverso la caccia al tesoro didattica a Via dei Fori Imperiali, che farà scoprire ai più piccoli e alle loro famiglie quanto la nostra città sia ricca di storie e personaggi che si intrecciano nel tempo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caccia al tesoro didattica per bambini al Ghetto Ebraico

Domenica 20 settembre, sempre con Cicero Rome, invece, la caccia al tesoro didattica per bambini si sposta al Ghetto Ebraico di Roma. Uno scrigno di tesori della Città Eterna, che i più piccoli dovranno scovare. Dall'Antichità all'Età Contemporanea, Cicero in Rome guiderà una caccia al tesoro dove le famiglie scopriranno quante cose possono succedere in un angolo della nostra città, quali personaggi hanno animato le sue strade, le loro avventure e disavventure. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Alla Scoperta della Garbatella: visita e attività per bambini

Sabato 19, in programma anche una visita guidata a misura di bambini nel Rione Garbatella con Cicero Rome. Una passeggiata con esclusiva attività didattica per i bambini che si svolgerà durante la visita guidata per tutta la famiglia.Un modo divertente per conoscere le persone che in passato hanno abitato Garbatella, le loro storie, le loro avventure. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Festival dell’arte, della letteratura e della narrazione per bambini, ragazzi e famiglie

Il Giardino delle Arti è una manifestazione culturale ambientata nella meravigliosa cornice del Villino Volterra ad Ariccia. Un fine settimana ricco di attività culturali ed eventi ludico-didattici incentrati sull'arte, la letteratura e la narrazione. Incontri con autori e illustratori, reading letterari, mostre, laboratori e corsi d'arte, spettacoli teatrali e musicali, da vivere nell’ incanto di un giardino fuori dal tempo. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Culturale ChissàDove, con il contributo della Regione Lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]