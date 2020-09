Weekend a Roma con i bambini: gli eventi di sabato 12 e domenica 13 settembre

Un weekend di fine estate da vivere a Roma con i bambini. Un fine settimana che, per molte famiglie, precede il rientro in classe e che, in qualche modo, viene vissuto come l'ultimo weekend di vacanza (anche se la maggior parte dei genitori sono tornati da settimane al lavoro).

Ma come vivere al meglio sabato 12 e domenica 13 con i piccoli di casa? La Capitale propone diverse attività interessanti, divertenti, originali per coinvolgere tutta la famiglia.

Weekend a Roma: cosa fare con i bambini sabato 12 e domenica 13 settembre

Al Museo dell'Orto Botanico di Roma inaugura una speciale casa delle farfalle, presso il parco dell'Appia Antica si impara ad essere veri gladiatori, a Cinecittà i bambini vanno alla scoperta dell'Antica Roma mentre, a Villa Adriana si va a caccia di coccodrilli e sul litorale romano si balla e si sogna a ritmo delle più belle colonne sonore dei film Disney.

Cosa fare con i bambini a Roma sabato 12 e domenica 13 settembre? Ve lo suggerisce RomaToday:

Casa delle farfalle all'Orto Botanico

Sabato 12 settembre, il Museo Orto botanico di Roma inaugura "Butterfly Eden", la nuova Casa delle farfalle creata e gestita da “Pandoracasanatura APS”. Il Butterfly Eden, allestito all'interno di una moderna e luminosa tendostruttura climatizzata, permetterà ai visitatori di entrare in diretto contatto con farfalle e falene tropicali libere, arricchita dalla pluriennale esperienza di biologi e naturalisti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Prossima fermata antica Roma! Visita per bambini a Cinecittà

Sono ripartiti gli appuntamenti di "Alla luce dell’estate", la rassegna estiva di Istituto Luce-Cinecittà dedicata al pubblico adulto, ai bambini e alle famiglie. Domenica 13 settembre l'appuntamento è con "Prossima fermata antica Roma!", una visita animata in famiglia, tra templi, archi, colonne per scoprire tutti i segreti del set dressing immersi nei colori delle architetture del passato nel monumentale set di Roma antica di Cinecittà. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Food4Future

Proseguono anche le attività gratuite per bambini di Food4Future: imparare divertendosi i temi della sana alimentazione e della sostenibilità nella produzione del cibo. Sabato 12 settembre dalle ore 11 alle 12,30 nella Biblioteca Quarticciolo di via Castellaneta si può partecipare al laboratorio scientifico interattivo (prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventribe); domenica 13 settembre dalle 10 alle 13 (senza prenotazione) una serie di esperimenti sul cibo a Largo Monreale (telefono: 0643251190).

Fregene suona Walt Disney al Castello Miramare

Le colonne sonore Disney suonate dal vivo arrivano sul lungomare di Fregene, e all'imbrunire, il litorale romano vibrerà di magia. Da "Il Libro della Giungla" a "Gli Aristogatti", da "Alice nel Paese delle Meraviglie" a "Il Re leone": una band di jazzisti di fama nazionale condurrà tutti i presenti in un viaggio lungo le romantiche atmosfere che hanno segnato la giovinezza di ben quattro generazioni (fino ad oggi). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Esplorando Villa Adriana: visita e attività per bambini

Domenica 13 settembre in programma una visita guidata con attività didattica per bambini e famiglie a Villa Adriana. Ad organizzarla l'associazione culturale privata Cicero in Rome. "Cosa ci fanno i coccodrilli a Villa Adriana?" è la prima domanda che vuole stuzzicare i bambini, portandoli ad esplorare la casa dell'imperatore Adriano e sua moglie Sabina, per scoprire come si svolgeva la vita di tutti i giorni. Reggia da sogno, fattoria di campagna, rifugio isolato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Scuola dei Gladiatori: attività didattica per bambini

Sempre l'associazione Cicero, per domenica 13 settembre, organizza una simpatica attività didattica di un'ora e mezza con i bambini al Parco dell'Appia Antica. "La scuola dei gladiatori" permetterà ai bimbi di allenarsi come un vero gladiatore. Le piccole reclute saranno addestrate da un maestro gladiatore esperto, che oltre a dirigere una vera e propria simulazione di una scuola gladiatoria adattata per i più piccoli, farà scoprire la storia, le caratteristiche e la vita quotidiana dei più famosi lottatori dell'arena. Un'esperienza che coinvolge l'esercizio fisico, la disciplina e la storia di Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Weekend al Bosco di Paliano

Dopo aver organizzato tante attività per tutta l'estate, il Bosco di Paliano resta punto di riferimento per le famiglie anche per tutto il mese di settembre, con apertura il sabato e la domenica. Una vasta area boschiva, all’interno del Monumento Naturale della Selva di Paliano e Mole dei Piscoli, con sentieri ombreggiati e piste ciclabili a disposizione di chi ha bisogno di ritrovare un contatto con la natura, fare jogging, portare a passeggiare bambini, fare correre i propri cani o semplicemente desidera un po’ di fresco. Il Bosco di Paliano, a pochi chilometri dal casello autostradale di Colleferro, resterà aperto tutto settembre e tutto ottobre solo sabato e domenica (gli altri giorni solo su prenotazione).