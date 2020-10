Weekend a Roma con i bambini: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 ottobre

Weekend d'autunno alle porte. Cosa fare con i bambini a Roma? Oltre ad una passeggiata per le vie del centro, ad un pomeriggio in bici in una delle più belle ville della Capitale, sono diversi gli eventi culturali, ludici, da vivere in città e nei dintorni.

Di settimana in settimana, si arricchisce il palinsesto degli appuntamenti per i più piccoli della famiglia, dalle visite guidate agli spettacoli teatrali, dalle prime ambientazioni di Halloween ai laboratori ludico-artistici. Un cartellone molto vivace, colorato, divertente.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 10 e domenica 11 ottobre con i bambini

Lo spirito di Halloween invade i principali parchi divertimento della Capitale e dei suoi dintorni, da Cinecittà World a Magicland. Si accendono i riflettori su diversi teatri per bambini in città. E, ancora, visite guidate nel cuore di Roma, laboratori che faranno mettere ai bambini le mani in pasta, raduni di auto, cacce al tesoro e tanto altro ancora.

Di seguito gli eventi per bambini da non perdere nel weekend a Roma:

Halloween a Cinecittà World

Il parco divertimenti, inaugura Halloween 2020 con zombie, vampiri e fantasmi, circondati da zucche e pannocchie, covoni di fieno e ragnatele. Un Halloween pensato per bambini con BOO! 1° Horror House. Tutti in costume a spaventarsi reciprocamente in un labirinto rigorosamente vietato sopra i 10 anni. E se il costume non fa abbastanza paura…c’è sempre il Trucca-Bimbi mostruoso. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween a MagicLand

Dal 10 ottobre, tutti i weekend fino al 1 novembre, è Halloween a MagicLand, il parco divertimenti a Valmontone, con una serata conclusiva d’eccezione. Gli ospiti del parco potranno vivere un’avventura da brivido, col fiato sospeso, tra zucche decorate, covoni di fieno, scheletri, fantasmi e creature di ogni genere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Back to nature, Villa Borghese museo a cielo aperto

Ottima occasione quella di visitare con i bambini Villa Borghese nel weekend. Nella villa romana, infatti, è stata allestita Back to nature. In mostra, ad ingresso gratuito, una serie di installazioni pensate per essere esposte all’aperto e apprezzate da tutti coloro che frequenteranno il parco: statue di animali, alberi colorati, architetture suggestive. Si tratta del primo progetto coordinato con installazioni d'arte contemporanea nell’ambito di una strategia di valorizzazione dei parchi storici della Capitale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Per Gioco, la collezione dei giocattoli antichi della Sovrintendenza Capitolina

Fino al 10 gennaio 2021 le sale espositive del Museo di Roma a Palazzo Braschi si sono trasformatee in un ambiente magico e ricco di sorprese in occasione della mostra Per Gioco. La collezione della Sovrintendenza Capitolina, conta oltre 700 esemplari di giocattoli antichi. Ben 22 sale al primo piano del museo, accompagneranno i visitatori attraverso un percorso espositivo suddiviso per aree tematiche. Una bella occasione per visitare una mostra con i bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dinosauri in carne ed ossa nell'Oasi WWF di Fregene

"Dinosauri in Carne e Ossa" sono tornati a pochi passi da Roma scegliendo un ambiente naturale come l'Oasi WWF di Macchiagrande, una delle aree protette più importanti del litorale laziale. Una mostra aperta a famiglie con bambini e non solo, per capire i meccanismi che hanno causato l'adattamento o l'estinzione di alcune specie come quella dei dinosauri mesozoici e sperimentare i comportamenti responsabili che l'uomo deve adottare per evitare la sesta estinzione di massa. La mostra è visitabile anche la sera. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il più grande raduno di Ferrari al Da Vinci Village

Per i bambini amanti delle automobili, appuntamento da non perdere è quello del weekend al Da Vinci Village. Oltre quaranta Ferrari - provenienti da tutte le regioni d’Italia - si raduneranno presso il parco commerciale di Fiumicino per un incontro speciale, in un allestimento di grande effetto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Auto d'epoca a Castel Romano

Ancora auto, ma questa volta d'epoca, protagoniste a Castel Romano Designer Outlet. Fino a domenica 11 ottobre nelle piazze e nei viali del Centro McArthurGlen della Capitale si potranno ammirare bellissime auto d’epoca italiane, in un viaggio che parte dai mitici anni ’60 fino agli eclettici anni ’90. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Passeggiando nel Parco di Scipione Borghese

Sabato 10 ottobre, alle 10,30, è in programma il primo di una serie di percorsi ludico-didattici nel Parco di Villa Borghese che consentirà ai giovani partecipanti (dai 5 anni in su), accompagnati dai genitori, di arricchire le proprie conoscenze storiche, potenziando la creatività all'interno di uno dei parchi più belli e famosi nel cuore della città. I visitatori faranno, infatti, un viaggio straordinario alla scoperta di Villa Borghese, in cui impareranno ad orientarsi con l’aiuto di una pianta del Seicento, sollecitando, inoltre, il senso di appartenenza e affezione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Appia antica tutta da gustare: aperitivo per gli adulti e laboratorio di archeologia per bambini

L'associazione culturale ChissàDove, insieme alla libreria per bambini e ragazzi Il Soffiasogni presentano un nuovo modo per visitare i meravigliosi siti archeologici della città. Sabato 10 ottobre in programma una passeggiata lungo l’antica Via Appia, tra il circo di Massenzio e le terme di Capo di Bove. I bambini parteciperanno al laboratorio di archeologia sperimentale sugli ori dell’antica Roma. Al termine della passeggiata un rilassante aperitivo i genitori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Prezzemolina", spettacolo teatrale per bambini

Domenica 11 ottobre, alle 16, presso il teatrino di Wonderland, va in scena lo spettacolo per bambini "Prezzemolina". Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità i interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caccia al tesoro didattica per bambini a Villa Torlonia

Cicero in Rome, organizza una Caccia al tesoro didattica per bambini a Villa Torlonia. La villa del Principe Torlonia nasconde un tesoro. Riusciranno i bimbi a trovarlo? Si esplorerà il parco inoltrandosi tra palazzi signorili, piante esotiche, casine fiabesche, obelischi e tante altre stranezze, scoprendo la storia e i segreti che nasconde Villa Torlonia. Una caccia al tesoro per tutta la famiglia, in una visita guidata con attività didattica per bambini davvero originale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Regno di Babbo Natale a Vetralla

Già dalla metà di settembre, a Vetralla, ha aperto il Regno Incantato di Babbo Natale. Un luogo magico, dove chiunque varchi i suoi cancelli, torna inevitabilmente bambino. Perché si dice che il Natale sia dei più piccoli, ma in realtà il Natale è di tutti: da zero a mille anni. Il regno di Babbo Natale è aperto 7 giorni su 7 fino al 17 gennaio 2021. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sottoterra delle meraviglie: viaggio tra buio e biodiversità

Nell'ambito della Settimana del Pianeta Terra, che si terrà su tutto il territorio nazionale, fino all'11 ottobre, va in scena "Sottoterra delle meraviglie: viaggio tra buio e biodiversità". I bambini disegnano alberi ma quasi mai le radici. Dipinti ed immagini di artisti e fotografi ritraggono boschi e foreste ma ciò che accade sottoterra non si vede. In un rovesciamento di prospettiva, si darà inizio ad un viaggio tra le radici di alberi e piante, alla scoperta di un mondo invisibile ma brulicante di vita. Guidati da uno storico dell'arte ed una agronoma, nella cornice incantevole de L'Orto del Pellegrino, un giardino segreto tra i tetti nel centro storico di Velletri, i bambini esploreranno un ecosistema silenzioso che vive sotto i nostri piedi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I Tre Porcellini, spettacolo per bambini al Teatro San Carlino

"I tre porcellini", lo spettacolo teatrale per bambini va in scena al Teatro San Carlino di Roma. Al teatro nel cuore di Villa Borghese, però, le storie prendono sempre una piega inaspettata e grazie ai consigli dei bambini forse i porcellini riusciranno a salvarsi lasciando il lupo con un pugno di mosche e con la coda bruciacchiata. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Manine Preistoriche: laboratorio pratico di arte e storia

Sabato 10 ottobre Cicero in Rome organizza l'evento "Manine Preistoriche", un laboratorio pratico di arte e storia all'aperto per i bambini dai 2 ai 4 anni. Come i bimbi della Preistoria, i piccoli artisti creeranno le impronte delle proprie mani e altre forme naturali di arte rupestre, tramite le tecniche originali, imparando a lasciare il segno e a prendere coscienza di sé stessi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caccia al tesoro con Leonardo da Vinci

La mostra permanente di Leonardo da Vinci, al Palazzo della Cancelleria, si rinnova e lancia una nuova sfida per i suoi visitatori: esplorare gli angoli più suggestivi della Capitale risolvendo gli enigmi misteriosi con una divertente “Caccia al Tesoro”. L'iniziativa è la grande novità di quest’anno che mira ad unire la cultura al divertimento, coinvolgendo le generazioni più giovani a cui da sempre la Mostra si è rivolta con particolare attenzione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]