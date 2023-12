Eur Culture per Roma, al via il ricco programma di eventi, cultura e spettacoli

Dopo l’anteprima di settembre a Palazzo dei Congressi con l’inossidabile duo comico Ficarra e Picone, entra nel vivo la terza edizione di Eur Culture per Roma, il programma di eventi, cultura e spettacoli ideato e promosso da EUR SpA, con la direzione artistica di Oscar Pizzo.

Si rinnova anche quest’anno l’impegno di EUR SpA a fare dell’Eur un nuovo polo culturale cittadino con un’offerta di concerti e spettacoli pensati per un pubblico vasto, che va dalla musica classica alla danza, passando per il cantautorato ed il jazz, senza trascurare una parte educational rivolta agli studenti, ma aperta al pubblico, in un’ottica di orientamento formativo e di prezioso contributo all’autodeterminazione.

Un’offerta culturale di qualità promossa anche grazie alla collaborazione con alcune delle maggiori Istituzioni culturali della città, come il Teatro dell’Opera di Roma, il MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo e il Museo delle Civiltà e che vedrà il suo punto più alto il 28 e 29 marzo alla Nuvola per la prima mondiale dello spettacolo Dancing with Glass, tributo a Philipp Glass con il coordinamento artistico di Lucinda Childs.

Il programma

Da dicembre ad aprile l’arte e la musica riecheggeranno tra i palazzi razionalisti e contemporanei dell’Eur che declinerà la propria vocazione di parte vitale della città, aperta all’innovazione e dal respiro internazionale, in un fecondo equilibrio tra cura della propria Storia e sguardo al futuro.

Sarà proprio uno spettacolo internazionale, in prima mondiale, l’apice del programma di Eur Culture per Roma. Il 28 marzo 2024 e il 29 marzo in replica (ore 21.00) gli spazi dell’Auditorium della Nuvola faranno da palcoscenico a Dancing with Glass, uno spettacolo per celebrare Philip Glass il più grande compositore americano vivente la cui musica attraversa due secoli e quattro continenti. Prodotto da Franco Laera, Change Performing Arts con la presenza di nuovi lavori di Shirin Neshat, Philip Miller, Anagoor, Hiroshi Sugimoto, Shintaro Hirara, lo spettacolo vedrà il coordinamento artistico e le coreografie di un’altra icona della danza mondiale, Lucinda Childs.

Il rinnovato sodalizio tra EUR SpA e Teatro dell’Opera di Roma permetterà ai visitatori di assistere e prendere parte all’evento che ancor più degli altri spinge lo spettatore alla sperimentazione e alla riflessione su questioni esiziali quali il tempo e la solitudine. Sono queste solo due delle chiavi d’interpretazione di Inside di Dimitris Papaioannou, visionario coreografo e poetico artista visivo. Il 14 aprile 2024 (ore 16.00) l’artista greco trasformerà l’iconica Nuvola progettata da Massimiliano e Doriana Fuksas in uno spazio a metà tra teatro e spazio espositivo, in cui il tempo si dilaterà e contrarrà scandendo i ritmi delle nostre vite nei ripetitivi gesti del vivere urbano contemporaneo.

Ad aprire il nuovo anno torneranno, dopo il grande successo delle due scorse edizioni, I Dialoghi Sinfonici, progetto di Europa InCanto Orchestra in collaborazione con EUR SpA e sostenuto da Poste Italiane, che terrà quattro incontri-concerti nell’auditorium della Nuvola, mentre a Palazzo dei Congressi il 17 dicembre 2023 accompagnerà dal vivo la proiezione di un classico del cinema di animazione “The Snowman” di Raymond Briggs.

Cosa si cela dietro l’emozione cosa si prova quando si ascolta una melodia o un determinato impasto sonoro? Cosa lega il gesto del direttore d’orchestra alla scrittura dei compositori? A questi e a molti altri interrogativi risponderà una delle più importanti orchestre giovanili italiane dirette dal Maestro Germano Neri, che condurrà il pubblico a vivere direttamente l’emozione del palcoscenico, in una appassionante avventura alla scoperta delle creazioni dei più grandi compositori della scena sinfonica.

Si inizierà domenica 14 gennaio 2024 (ore 11.00) con George Gershwin: ritmi e suoni della Città. L’orchestra eseguirà Rapsodia in blu e Un americano a Parigi, due affreschi musicali per conoscere uno dei grandi compositori innovatori dell’inizio del Novecento. Si continuerà domenica 18 febbraio 2024 (ore 11.00) con Stravinskij e Ravel: due mondi a confronto. Igor Stravinsky, il compositore russo che aprì nuove strade al Novecento musicale si confronta con il francese Maurice Ravel sulla visione dell’orchestra e delle sonorità. Due mondi e due compositori da scoprire guidati nell’ascolto dalla sapienza del Maestro Germano Neri e dalla sua Orchestra. Il 3 marzo (ore 11:00) sarà la volta di uno dei compositori più celebri, considerato unanimemente uno dei geni della storia della musica: Wolfgang Amadeus Mozart. Nel programma di 1791 di W.A.Mozart l’Europa InCanto Orchestra eseguirà diversi brani esplorando la produzione dell’ultimo anno di vita di Mozart, tra i più fecondi, in un compendio di pensieri musicali in diverse forme e pieghe musicali a volte discordanti, ma accomunate dalla genialità del compositore austriaco. A chiudere la rassegna I Dialoghi sinfonici il 7 aprile (ore 11:00) L’ora del balletto: su e giù dalle punte. L’orchestra eseguirà Prélude à l’après-midi d’un faune di Claude Debussy e Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky. Lo spettacolo spiegherà come la musica per il balletto sia stata scritta per essere funzionale alla danza. Il balletto romantico da un lato e la rottura della danza classica dall’altra, letti dalla parte del compositore. Due mondi e due idee di danza a confronto, Debussy e Tchaikovsky.

Dalle sinfonie classiche dell’Europa Incanto Orchestra i colori musicali si faranno più tenui aprendosi al grande pubblico accompagnato dalla sapiente scrittura di Roberto Vecchioni in lungo viaggio che da Samarcanda a San Siro, passando per il Giappone e Austerlitz, li porterà ad esplorare l’intimità delle proprie emozioni che troveranno la forma elegante delle parole del grande cantautore milanese. Il 12 aprile (ore 21:00) sul palco dell’auditorium della Nuvola con “L’Infinito” tour Roberto Vecchioni presenterà i brani de L’infinito” e ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera e – tra i riferimenti colti e i personaggi popolari della sua poetica - la storia recente del nostro Paese. Non resta che prendere posto in sala tra Euridice, Velasquez, Alda e Milady. Roberto Vecchioni sarà accompagnato dalla sua “band storica” costituita da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

Il concerto è organizzato da Imarts e Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

L’accento si farà più esotico ma non meno profondo quando a prendere il palco del centro congressi dell’Eur sarà Tony Hadley, nella tappa romana del suo nuovo tour. Il 24 febbraio (ore 21:00) la melodiosa voce dell’ex frontman degli Spandau Ballet ci accomoderà nel riparo sicuro delle sonorità degli anni ’80 riportandoci ai tempi in cui le note di Through the Barricade e True accompagnavano gli amori adolescenziali suonando nelle cuffiette dei walkman. Il tour è organizzato da IMARTS - International Music And Arts.

Il 3 marzo nella cornice del Palazzo dei Congressi a prendere il palco sarà ancora la musica cantautorale con il concerto di Ron in trio (ore 21:00). “Al Centro esatto della Musica” è un concerto acustico, un concerto intimo, essenziale, dove Ron e le sue canzoni sono assoluti e veri protagonisti: “Una città per cantare”, “Il gigante e la bambina”, “Cosa sarà, “Vorrei incontrarti tra 100 anni”, sono alcuni dei titoli di una scaletta che riserverà anche omaggi a Lucio Dalla e Luigi Tenco, proprio quest'anno che Ron ha ricevuto il prestigioso e ambito “Premio Tenco alla Carriera”.

L’orchestra Europa InCanto accompagnerà dal vivo anche la proiezione di un classico del cinema di animazione “The Snowman” di Raymond Briggs, candidato all'Oscar come miglior cortometraggio d'animazione e vincitore del BAFTA TV, che il 17 dicembre 2023 (ore 17:30) al Palazzo dei Congressi pervaderà la sala dello spirito natalizio, conducendo il pubblico in una magica avventura al Polo Nord. L’Orchestra eseguirà anche le musiche della celebre composizione di Sergej Prokof'ev: Pierino e il Lupo. La fiaba musicale per bambini, scritta dal compositore russo nel 1936, e che venne eseguita per la prima volta nello stesso anno, diretta dallo stesso Prokof'ev, al Teatro Nezlobin di Mosca. Attraverso la voce narrate di un attore e le note dell’Europa InCanto Orchestra, il pubblico in sala potrà vivere le avventure del piccolo pioniere Pierino e della sua banda di amici animali alle prese con il lupo del bosco.

L’offerta culturale di Eur Culture si caratterizza per la versatilità e la commistione di diverse forme d’arte e discipline. Sempre con Opera Roma il 21 aprile 2024 (ore 21:00) alla Nuvola prenderà il via il progetto CORPO LIBERO #COLLECTIVE, condotto da Silvia Gribaudi e Andrea Rampazzo. Sul Palco della Nuvola saliranno anche l’Orchestra jazz di Massimo Nunzi e i ballerini coreografati da Diana Florindi e dalla storica della danza jazz Bunny Donowitz per il progetto “Live Jazz Dance - with an Orchestra”. Il 28 gennaio e il 18 febbraio 2024 (ore 18:00) la Nuvola risuonerà l'epoca d'oro dello swing tra gli anni 20 e gli anni 40 del secolo scorso con un’orchestra jazz di 16 elementi. Verranno esplorati alcuni storici brani della storia del Jazz appartenenti alla Swing Era, dando spazio a un lavoro svolto in tempo reale ed integrato da elementi storici sia legati alla danza che alle musiche e alle tecniche di esecuzione strumentale.

“Eur Culture per Roma – ha dichiarato il direttore artistico della rassegna Oscar Pizzo - arriva alla sua terza stagione mantenendo costante il suo impegno a rafforzare l'offerta culturale e di spettacolo del quadrante Sud di Roma. Tra le varie novità di questa stagione ho il piacere di segnalare la rassegna di jazz popolare con Massimo Nunzi e l'attenzione verso la danza con ospiti internazionali come Dimitri Papaioannou, Lucinda Childs, Hiroshi Sugimoto e Silvia Gribaudi, mentre continua e viene rafforzata, dopo il grande successo della Stagione passata, Europa Incanto Orchestra con i suoi Dialoghi Sinfonici, senza dubbio tra i migliori progetti educativi e partecipativi per la musica classica in Europa”.

La programmazione anche per questa edizione si arricchisce poi di un programma educational “EUR Culture Educational”, che nei tre cicli “Mi Piace Immaginare”, “Movimento Parallelo” e “Diritti e Desideri, progetto di educazione alla legalità” in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Roma proporrà incontri e appuntamenti rivolti alle scuole e aperti al pubblico con stimati ospiti al Museo delle Civiltà, al MAXXI- Museo nazionale delle arti del XXI secolo, all’Archivio Centrale dello Stato e naturalmente alla Nuvola.