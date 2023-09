Record di presenze per Eternal City Motorcycle Show

Le “Eccellenze su ruote” di Eternal City Motorcycle Show si prendono la scena in città: tantissimi appassionati a Roma per la 7ª edizione, che conferma l’importanza di questo happening nel calendario nazionale degli eventi per i motociclisti.

Oltre 18.000 visitatori, 200 espositori, 20 anteprime, 9.000m2, 50 appuntamenti in programma tra esibizioni, presentazioni, musica e demo ride… questi i numeri dell’edizione che sancisce la maturità di un evento in costante crescita, anche dal punto di vista qualitativo. Le maggiori Case sono tutte presenti sia con aree espositive che con le prove dei nuovi modelli.

Il livello delle moto customizzate a Eternal City è sempre più importante, lo dimostrano soprattutto i contest dedicati ai preparatori. A conferma dell’appeal internazionale della manifestazione, infatti, sia gli organizzatori del salone norvegese Oslo Motor Show, che la rivista LowRide Magazine, hanno voluto premiare la special su base Harley-Davidson Sportster Evolution del custom builder Alì Al-masseh, arrivato a Eternal City direttamente dal Qatar. Il preparatore si aggiudica anche 1500€ messi in palio dal distributore di accessori olandese Zodiac International.

L’inedito Contest “Colosseum Chopper Show” lo vince l’officina di Bergamo Nikobikes, che vola in Giappone con un trattamento VIP al leggendario Hot Rod Custom Show di Yokohama. 2° posto per DMC Toys 4 Men, 3° Suicide Snails (su base HD Knucklehead del 1944 customizzato a Roma nel 1970 dal padre del preparatore e “rievocato” dal figlio). Riconoscimento speciale per Moto Marinelli. La prestigiosa giuria internazionale è composta da Emi Suganuma (Mooneyes - Giappone) Bob Seeger Jr. (Indian Larry Motorcycles - U.S.A:), Russel “MOW” Murchie (artista australiano) e Giuseppe Roncen (Direttore di LowRide Magazine -Italia).

Il tradizionale Eternal Iron dedicato alle cafe racer vede trionfare l’officina di Cagliari M Cafe Garage con la sua Honda CX650 del 1982. Anche al 2° posto troviamo una Honda dell’82 (CBX 1000) preparata dal Team Ciatti e verniciata da Doctor Brush, 3° Nik Moto Design con una moderna BMW 1000 RR.

Il concorso Kickstart dedicato a Vespa e Lambretta customizzate, organizzato da Scooterismo.it, vede esultare Francesco Gaetani con la sua Vespa Super Sport 125, secondo posto per Luca Burlandi - Arch.Lab Custom - e terzo Giovanni Gugliotta.

Vincitore cercasi!!! La Royal Enfield Super Meteor 650 messa in palio in collaborazione con Eternal City e Sielte Spa viene vinta dal biglietto numero 2107! Fatevi avanti. Ancora non è noto il nome del/la fortunato/a.

“Uno strepitoso successo. Confermato dal record di presenze del pubblico e dei tantissimi demo ride delle Case costruttrici, oltre ad un altissimo livello della proposta custom…” - dichiara Fabrizio Croce, organizzatore di Eternal City Motorcycle Show - “abbiamo lavorato per creare a Roma un evento di eccellenza per gli appassionati e per le aziende del settore delle due ruote. Anno dopo anno stiamo costruendo qualcosa di veramente importante per la Capitale, che finalmente torna ad avere, in un contesto prestigioso come il Palazzo dei Congressi, una manifestazione di respiro internazionale il cui focus è la moto. Non abbiamo puntato su prodotti di massa, ma su vere e proprie ‘eccellenze su ruote’, in grado di attirare un pubblico di alto profilo, alla ricerca di oggetti esclusivi”.