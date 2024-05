The House Of Peroni Nastro Azzurro, la casa del brand apre a Roma: estate di musica e spettacolo

The House Of Peroni Nastro Azzurro, la casa del brand simbolo della birra in Italia, ha aperto le porte il 23 maggio a Roma. Ogni giovedì, fino ad ottobre, è in programma una stagione di musica, spettacolo e intrattenimento con artisti e ospiti dal respiro internazionale.

The House Of Peroni Nastro Azzurro quest'anno si sposta a Mediterraneo al MAXXI,spazio in cui desidera celebrare lo stile del brand di birra italiana, appartenente ad Asahi Europe & International, all’insegna di “Vivi Ogni Momento”.

La birra premium italiana accoglierà i propri consumatori per far vivere loro una food experience che celebrerà le specialità tipicamente mediterranee, accompagnandole con i prodotti Peroni Nastro Azzurro.

L'estate di The House of Peroni a Roma

A partire dall’opening del 23 maggio, ogni giovedì sarà dedicato alle PNA Nights: cene spettacolo animate da musica live organizzate nella cornice del Mediterraneo. A dare il via alla stagione è stato Andrea Casta, violinista elettrico crossover italiano - ospite della prima serata - e il più celebre al mondo che ha portato la sua arte in oltre 30 nazioni con più di 200 concerti l'anno, raggiungendo più di 2 milioni di spettatori dal vivo, oltre che una solida fanbase social di quasi mezzo milione di followers.

Musica e intrattenimento saranno le componenti principali, con un calendario ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere il pubblico e stupirlo - serata dopo serata - con artisti e special guest di rilievo.

“Siamo felici di riaprire la casa di Peroni Nastro Azzurro nel cuore di Roma, rinnovandoci in una location così suggestiva come Mediterraneo - ha dichiarato Viviana Manera, Direttrice Marketing Birra Peroni - The House of Peroni Nastro Azzurro è uno spazio pensato per trasmettere ai consumatori tutta l’iconicità e lo stile Made in Italy del marchio, attraverso un concept che esprime a pieno la filosofia del ‘Vivi Ogni Momento’. Ed è proprio per parlare al pubblico ed offrire momenti unici e indimenticabili che abbiamo deciso di inaugurare lo spazio perfetto per la stagione romana che sta per cominciare, dove assaporare la vera essenza di Peroni Nastro Azzurro, sorso dopo sorso”.

In questo scenario si potranno gustare tutte le referenze del marchio, oltre a Peroni Nastro Azzurro “classica” e Peroni Nastro Azzurro 0.0% ci sarà anche l’ultima nata Peroni Nastro Azzurro Stile Capri. Inoltre, sarà possibile vivere un'esperienza gustativa di mixologist dove ogni birra sarà abbinata a un piatto, per creare l'equilibrio perfetto di sapori.

Di seguito il calendario delle PNA Nights di maggio e giugno 2024: