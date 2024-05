Estate per bambini al Chiostro del Bramante

Chiostro Summer Art, l'estate per bambine e bambini tra i 5 e i 10 anni, torna al Chiostro del Bramante di Roma.

Giocare e imparare esplorando le meraviglie del Chiostro in un percorso interattivo e coinvolgente attraverso le opere di Emotion, la mostra prodotta da DART - Chiostro del Bramante e curata da Danilo Eccher.

I destinatari sono bambini dai 5 ai 10 anni, che, a partire dal 10 giugno, potranno iscriversi e frequentare Chiostro Summer Art dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, per cinque settimane tra giugno e settembre.

I bambini potranno creare e imparare con fantasia anche attraverso attività in lingua inglese, visite guidate e laboratori dove sperimentare differenti tecniche artistiche e mettersi in gioco. Il Chiostro del Bramante offre così opportunità per divertirsi e stringere nuove amicizie.