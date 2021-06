Vivere la natura in estate: i mille eventi gratuiti nei Parchi del Lazio

Torna l'Estate delle Meraviglie della Regione Lazio, con mille eventi di ogni tipo nei Parchi del Lazio. "Un bellissimo segnale di vittoria - lo ha definito il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti - una bellissima opportunità che offriamo a tutta la nostra comunità".

Il programma dell'Estate delle Meraviglie

Mille eventi gratuiti, mille occasioni per scoprire dei paradisi terrestri nella nostra regione in programma nei mesi di giugno e luglio. Cultura, sport, attività per bambini, degustazioni e tanto altro in tutte le province del Lazio.

Dalle escursioni archeologiche ai laboratori naturalistici, dalle visite guidate in luoghi sconosciuti ai disegni sulla sabbia. Il cartellone delle attività dell'Estate delle Meraviglie è davvero ricco e variegato. E' possibile consultarlo direttamente sul sito www.parchilazio.it dove sono scaricabili i file Excel con l'elenco completo di giugno e luglio.

Gli appuntamenti sono divisi per colori per permettere agli interessati di trovare più facilmente gli eventi di proprio interesse: verde chiaro (escursione/sport/visita guidata); verde scuro (divulg. scientifica/naturalistica); rosa (ed. ambientale); viola (Dante), giallo (gastronomia); arancione (laboratori); azzurro (teatro/concerti/mostre); blu (eventi).

A questo link è possibile scaricare il programma completo degli eventi in programma nel mese di giugno e di luglio.