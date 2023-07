“L’Estate della Regione Lazio”, mille eventi nei parchi e nelle aree protette

Torna “L’Estate della Regione Lazio” con circa mille eventi che si svolgeranno nei Parchi e nelle Aree protette fino a settembre. Sarà l'opportunità, per tutti i cittadini, di scoprire le bellezze della nostra regione e vivere la natura in modo sostenibile. Tante occasioni per conoscere la biodiversità, i paesaggi, la storia, l’archeologia e le eccellenze agroalimentari della nostra regione.

Il programma de L'Estate della Regione Lazio

Il ricco programma prevede visite guidate, escursioni archeologiche, laboratori naturalistici, attività sportive e per bambini, trekking in alta quota e degustazioni dei prodotti a marchio “Natura in Campo - i prodotti dei parchi” di tutte le province del Lazio. Un’offerta ampia di iniziative, per la maggior parte gratuite, da svolgere in natura e diffuse su tutto il territorio regionale con l’obiettivo di moltiplicare per cittadini, Comuni e operatori del settore, le opportunità legate al turismo sostenibile e di prossimità.

È possibile scaricare il file con l'elenco completo delle attività di luglio 2023 sul sito www.parchilazio.it. I colori aiuteranno nella scelta del tipo di attività che si preferisce: verde chiaro (escursione/sport/visita guidata); blu (escursioni serali); verde scuro (divulgazione scientifica/naturalistica); rosa (educazione ambientale); giallo (gastronomia); arancione (laboratori); azzurro (teatro/concerti/mostre); rosso (eventi).

Le attività possono essere consultate anche utilizzando la Pagina News e Appuntamenti del portale, in cui la ricerca può essere effettuata per data, utilizzando il filtro "periodo", o selezionando direttamente l'Area naturale protetta di proprio interesse. Il programma è in costante aggiornamento e a tal fine è tutt'ora possibile, per i soggetti interessati, proporre ulteriori progetti o iniziative agli Enti Parco, finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e alla promozione del territorio in modo da garantire la più ampia partecipazione dei cittadini.

Il patrimonio naturalistico della Regione Lazio è composto complessivamente da: 110 aree protette; 16 parchi regionali, 2 aree marine protette, 3 parchi nazionali, 31 riserve regionali, 4 riserve statali, 54 monumenti naturali, che con le aree contigue, fanno una superficie protetta di circa 257.996 ettari, pari a circa il 15% del territorio regionale.