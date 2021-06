"Il Castello delle Meraviglie", si accende l'estate a Santa Severa

Il programma completo delle iniziative in programma in estate al Castello sul mare

Tornano ad accendersi i riflettori sulla Spianata dei Signori del Castello di Santa Severa per la nuova estate di “Vivi il Castello delle Meraviglie”. Ben tre mesi di grandi eventi nel castello in riva del mare.

Sarà un'estate ricca di musica, teatro, danza, arte, natura con tanti concerti, dalla classica alle hit del momento, spettacoli, dal teatro greco alla stand up comedy, importanti mostre, dalla fotografia alla pittura contemporanea, arte di strada, circo e clownerie.

E ancora conferenze, escursioni naturalistiche, archeotrekking, fototrekking, pittura naturalistica, percorsi in bicicletta, visite guidate, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio, attività in acqua e molto altro.

Nella fascia preserale si potrà partecipare anche a lezioni di yoga, workshop, laboratori,teatro per bambini, talk letterari, happening musicali e dj-set.

"Vivi il Castello delle Meraviglie" è un evento promosso dalla Regione Lazio e organizzato dalla società regionale LAZIOcrea in partenza il 2 luglio e che proseguirà fino al 26 settembre. Un ricco cartellone di appuntamenti realizzati in collaborazione con l’Associazione Zip Zone, selezionata attraverso avviso pubblico per l’animazione del weekend, ma che vedrà anche, nel corso della settimana, tante proposte a cura di Parchi Lazio, della Riserva naturale di Macchiatonda, del Monumento Naturale di Pyrgi, del Museo del Mare e della Navigazione antica, del Comune di Santa Marinella oltre a numerosi appuntamenti in collaborazione con le associazioni del territorio. Un’estate dedicata davvero a tutti con tanti eventi a prezzo contenuto (dai 5 ai 23 euro) e numerosi appuntamenti completamente gratuiti.