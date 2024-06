Estate al Maximo: da Arisa a Rosa Chemical, tutti i concerti in programma

Torna l'“Estate al Maximo”, la rassegna di concerti dal vivo organizzata dal Maximo Shopping Center, il centro commerciale in zona Laurentina, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura - Roma Capitale e della Regione Lazio. Quattro gli appuntamenti in programma, che si svolgeranno in altrettanti mercoledì del mese di luglio con inizio alle ore 21,30.

“Suono della Solidarietà” è il messaggio dell'Estate al Maximo 2024. Per poter assistere ai concerti bisognerà acquistare un biglietto, disponibile sulla piattaforma Vivaticket, dal valore simbolico di 5 euro, il cui ricavato derivante dalla vendita dei biglietti sarà interamente devoluto a favore di Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale per l’acquisto di un mezzo trasporto disabili destinato al CEM (Centro Educazione Motoria) gestito da CRI.

Il programma dei concerti

Ad aprire la serie di concerti dal vivo, il 3 luglio, sarà Sophie and the Giants, il gruppo inglese guidato dalla front woman Sophie Scott. SATG è un progetto musicale nato nel 2015 e premiato da grandi successi di pubblico. Fra questi “Hypnotized”, la hit che li ha resi famosi in tutto il mondo. Con questo brano i Sophie and the Giants, insieme al dj tedesco Purple Disco Machine, hanno riproposto con grande successo il genere Italo Disco, facendoci ballare nuovamente come negli anni ’80. Attualmente il gruppo è nelle top ten delle classifiche radiofoniche di mezza Europa con il brano Paradise, realizzato sempre insieme a Purple Disco Machine, mentre da metà maggio è su tutte le piattaforme digitali la sua nuova hit “Shut Up and Dance”. Ad aprire il concerto di Sophie and the Giants ci sarà l’esibizione di Valentina Tioli, cantautrice indie Pop con influenze R&B, che è stata tra i protagonisti di X- Factor 7.

Mercoledì 17 luglio a salire sul palco sarà Rosa Chemical, nome d'arte di Manuel Franco Rocati. Negli ultimi anni Rosa Chemical è diventato sinonimo di ecletticità, poliedricità e un’inesauribile creatività. L'artista torinese regalerà al pubblico una serata piena di energia grazie a sonorità innovative e performance spettacolari. Non mancheranno il singolo "Bellu Guaglione", che campiona il celebre "‘O sarracino" di Renato Carosone, e l'ultimo singolo “Blackout”, una ballad dark e travolgente che racconta la storia di un ultimo ballo tra due innamorati che, prima di lasciarsi, si riavvicinano per l'ultima volta.

Mercoledì 24 luglio, appuntamento con Arisa, artista capace di dare voce a intere generazioni e colorare di nuove sfumature il mondo dello spettacolo. Arisa, infatti, non è solo autrice e interprete ma è un’artista poliedrica che è riuscita a farsi spazio anche come ballerina, attrice, doppiatrice e scrittrice, diventando uno dei volti più noti della tv italiana.

A concludere i concerti estivi di “Estate al Maximo 2024” sarà Fausto Leali, un cantautore molto amato dal pubblico italiano al quale ha regalato grandi successi come "A chi", "Deborah" e "Ti lascerò" (con Anna Oxa), con cui vinse il festival di Sanremo nel 1989. Leali si contraddistingue per la vocalità prorompente che lo ha reso un'icona della scena musicale italiana. Nel 2020 prende parte come concorrente alla quinta edizione del "Grande Fratello VIP" e nel 2023 è stato uno dei coach di "Io canto Generation", condotto da Gerry Scotti.

Tutte le esibizioni si svolgeranno presso piazza , da un pre-show curato da Dimensione Suono Roma.