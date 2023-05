Estate al Maximo 2023: dalle Vibrazioni ai The Kolors, tutti i concerti in programma

Sta per tornare anche nel 2023 “Estate al Maximo”, la rassegna di concerti dal vivo gratuiti organizzata dal Maximo Shopping Center, il centro commerciale in via Laurentina.

Estate al Maximo 2023

Quattro gli appuntamenti in calendario, tutti i mercoledì del mese di luglio. Il primo è previsto per il 5 luglio quando sul palco allestito nella piazza Gabriella Ferri saliranno Le Vibrazioni, il gruppo pop rock milanese autore di pezzi di grande successo come “Dedicato a Te” e protagonisti di due edizioni del Festival di Sanremo.

Spettacolo da non perdere anche il 12 luglio. Protagonista sarà infatti Giusy Ferreri, che trascinerà il pubblico con le sue hit diventate nel tempo veri e propri tormentoni. Fra questi, “Novembre”, “Roma-Bangkok”, cantato insieme a Baby K, e “Amore e Capoeira” in coppia con Takagi & Ketra.

Evento da segnare in agenda quello del 19 luglio. Ad esibirsi sarà infatti uno dei cantautori più apprezzati dal pubblico. Stiamo parlando di Enrico Ruggeri, che regalerà una serata di grandi emozioni attraverso i pezzi che l’hanno consacrato nell’Olimpo della musica leggera italiana.

L’ “Estate al Maximo” si conclude il 26 luglio con la performance del gruppo “The Kolors” che, con il brano “Italodisco” omaggio alla musica elettronica italiana degli anni Ottanta, sono in testa alle classifiche in queste settimane. Anche loro vantano una partecipazione al Festival di Sanremo e tante collaborazioni, fra le quali quella con la cantante Elodie.

L’orario di inizio dei concerti è alle ore 21,30, in piazza Gabriella Ferri presso il Maximo Shopping Center di via Laurentina. Come per la passata edizione di “Estate al Maximo”, per poter assistere ai concerti sarà necessaria la prenotazione tramite il sito www.maximoshopping.it (15 giorni prima dei singoli eventi sarà possibile registrarsi sulla piattaforma e richiedere il ticket gratuito fino ad esaurimento posti disponibili).

Ogni concerto sarà preceduto da un pre-show di Dimensione Suono Roma, Media partner della rassegna estiva del Maximo Shopping Center.