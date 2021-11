VIDEO | Allo stadio Olimpico va in scena l'Esport Summit 2021, l'evento italiano dedicato al mondo eSport

Il 17 e il 18 novembre appuntamento all'Olimpico per due giorni di dibattito e discussione sul mondo eSport. L'evento è organizzato da Mkers e Social Media Soccers e si potrà seguire anche in streaming

Lo stadio Olimpico ospita l'edizione 2021 del'Esports Summit, l'evento italiano dedicato all'industria eSport. Il 17 e il 18 novembre saranno due giorni di interventi e dibattito con l'obiettivo di raccontare, grazie alla presenza di istituzioni e di organiser, l'evoluzione del mondo eSport e del suo nuovo mercato.

"L'intrattenimento negli ultimi anni è cambiato - afferma il Presidente di Mkers, Thomas De Gasperi -. Ora per un ragazzo è normale, anziché guardare la televisione, mettersi ad osservare in streaming qualche videogiocatore. Credo che sia importante investire in questo mondo, e noi siamo dei precursori con Mkers, anche perché a livello culturale è cambiato tanto".

Tanti gli interventi previsti sul palco del summit nelle due giornate, dagli esperti di eSport dell'As Roma, alla ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone. "Dobbiamo tutelare i ragazzi rispetto all'investimento del loro tempo nelle loro passioni - dichiara il Ministro Dadone -. Al giorno d'oggi, grazie a questo mondo, ci sono nuovi mestieri e nuovi sbocchi lavorativi ed è giusto comunicarlo".

I temi portanti dell'edizione 2021 del summit copriranno a 360 gradi l'ecosistema eSport, con l'intento di offrire un quadro chiaro del settore e di tutte le sue sfaccettature. L'Esports Summit si terrà anche in versione ibrida, fornendo la possibilità di ascoltare gli interventi anche da casa attraverso lo streaming.