Esplode l'estate a Cinecittà World: la grande musica protagonista fino a settembre

Concerti, festival e DJ Set: l'estate entra nel vivo a Cinecittà World, con un ricco cartellone di eventi per tutti i gusti e tutte le età. Il programma si svolgerà da maggio a settembre, con grandi protagonisti della musica pop, trap, techno, dance.

Il programma dell'estate a Cinecittà World

Si parte domenica 29 maggio con il primo raduno nazionale per i fan dei Maneskin celebrati dalla Cover Band dei Moonskin.

Gigi D’Alessio sarà per la prima volta in concerto in un parco divertimenti, il 24 giugno con “Buongiorno" Gigi D'Alessio & Crew, e ospiti live come Clementino, Geolier, Coco, LDA, Enzo Dong, Vale Lambo, MV Killa, Blair, Lele Blade e Samurai Jay. Il Parco, per l’occasione, si trasformerà in un grande Villaggio della Musica con Dj set e stage dalle 11 a notte.

Tutti i sabati sera d'estate - dal 28 maggio al 10 settembre - a Cinecittà World l'appuntamento fisso sarà con Undermoon: Peace, Love & Techno, il festival di musica elettronica e techno. Sul palco della Cinecittà Street si esibiranno fino a tarda notte Dj internazionali. Tra gli ospiti: Bas Mooy, Darius Syrossian, Emanuele Inglese, Ethan Heich, Valentino Kanzyani, Attanasio, Ayn, Ethan Heich, Paula Temple, Ben Sims. Sabato 4 giugno, per la prima volta a Roma, il protagonista è Noizy, il rapper albanese, tra i più in voga in Europa.

Il 10 Giugno andrà in scena il Blackout Festival Summer Edition, ossia 10 ore di musica continua (dalle 18 alle 4) nella Piazza delle Fontane di Cinecittà World, dove si esibiranno 6 special guest di livello internazionale tra DJ e cantanti. L’evento sarà impreziosito dall’Holi Colors, le polveri colorate che renderanno l’appuntamento ancor più festoso.

Tutti i Martedì, dal 14 Giugno al 6 Settembre, sono firmati Aperò. Tra le date imperdibili: il 14 giugno si esibirà Tony Effe della Dark Polo Gang, il 21 SLF, la nuova Crew Rap napoletana formata MV Killa, Lele Blade, Vale Lambo, Yung Snapp e Niko Beatz, il 28 sarà la volta di Ludwig, dj e cantante Trap romano, idolo dei più giovani. Il 5 luglio toccherà a Niko Pandetta e Poli ok, due tra i Trapper più discussi della scena musicale giovanile del momento, mentre il 12 luglio il protagonista assoluto sarà di nuovo Geolier.

Martedì 2 agosto unica data italiana di Nicky Jam, il cantante di origine portorico-dominicana diventato famoso in Italia con la Hit “El Perdón” con Enrique Iglesias che ha raggiunto otto dischi di platino. Il 9 agosto prevista la Guest Star Ana Mena, farà scatenare i suoi fan con i tormentoni più famosi dell’estate. La cantante e attrice spagnola, a soli 25 anni vanta numeri da record: 36 dischi di platino e 2 dischi d’oro, oltre 5 milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 1 miliardo e mezzo di visualizzazioni totali su YouTube.

La cinepiscina diventa Reggaeton Pool Party ogni domenica, dalle 16 in poi.