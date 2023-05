Estate di avventure a adrenalina pura: 7 attrazioni da scoprire a Roma e dintorni

L'estate è alle porte e, con l'allungarsi delle belle giornate e l'arrivo delle temperature miti, viene proprio il desiderio di trascorrere giornate all'aria aperta, magari vivendo delle esperienze adrenaliniche. La Capitale ha molto da offrire tra parchi divertimento e location immerse nella natura.

I più coraggiosi, coloro che amano le sfide e che non si fermano di fronte a nulla, potranno dunque vivere delle avventure incredibili quest'estate a Roma o negli immediati dintorni.

Tra parchi a tema, parchi e avventura ecco 7 esperienze strardinarie da vivere nell'estate 2023:

La ZipLine più veloce del mondo

“Flying In the Sky” è la ZipLine più veloce del mondo, è stata inaugurata a settembre del 2014 e permette a chi lo desidera di provare l’esperienza del volo in tutta sicurezza. Si tratta di un cavo d'acciaio sorretto da due piloni lungo 2.225 metri, sospeso ad un’altezza massima di 310 metri dal suolo il cui dislivello è di 350 metri. A differenza di altri sistemi quali deltaplano, parapendio ecc, la ZipLine di Flying in the Sky è alla portata di tutti in quanto non necessita di particolari abilità o preparazione.

Il percorso attraversa vasti uliveti e zone carsiche planando fino alle pendici del Monte S. Angelo, culla del Falco Pellegrino, un rapace che vive e nidifica in questa zona al cui volo si ispira proprio il Flying In The Sky che regala la sensazione unica di sentirsi un falco che si lancia in picchiata. Si arriva dopo un volo lungo più di 2 km ad una velocità media che supera i 110 km/h con un picco massimo che si avvicina ai 172 km/h in località Le Feora a quota 380 metri s.l.m. immersi in un piacevole giardino di ulivi dove al ristoro Bar Mario si attende la navetta che vi riaccompagna al punto partenza.

Rafting all'Adventureland Park di Cassino

Il rafting è un'altra esperienza da vivere se si amano le avventure immersi nella natura. Si tratta di uno sport adatto a tutte le età, le cui attività si dividono in diversi livelli. Ad una discesa di Soft Rafting possono partecipare i bambini dai 2 anni in su, ha una durata di circa 1 ora e 15 minuti e viene effettuata anche in caso di pioggia.

La partenza è preceduta da una briefing in cui la guida del Centro Rafting Adventureland insegna all’equipaggio le semplici tecniche di conduzione e gli accorgimenti indispensabili a garantire la sicurezza dei partecipanti alla discesa. La discesa Rafting Power ha un solo obiettivo: il puro divertimento, un momento di spensieratezza in massima sicurezza e con guide certificate. Quindi preparatevi a pagaiare con energia, a bagnarvi completamente e a divertirvi alla grande.

Divertimento sugli scivoli d'acqua

Una nuova area all'insegna dell'avventura e del divertimento sta per inaugurare all'interno di Cinecittà World, si tratta dell'area acquatica di Aqua World che, ai più coraggiosi, propone due nuovi spettacolari scivoli: si tratta di Vortex e Boomerang da vivere in compagnia. Vortex è un mix di divertenti discese in gommone tra maxi tubi e oscillazioni dentro grandi coni sospesi, mentre Boomerang è un tuffo nel vuoto in avanti ma anche all’indietro per regalare emozioni uniche.

Volo a 12 metri di altezza e incredibili montagne russe

Lasciando l'aria acquatica ma volendo comunque respirare adrenalina pura, a Cinecittà World si può vivere l'esperienza di volare a 12 metri di altezza nella Firenze del 500 di Leonardo su Volarium, unico flying theatre in Italia e si possono esplorare i gironi danteschi di Inferno la montagna russa indoor al buio o provare Altair, il roller coaster che detiene il record di inversioni in Europa.

