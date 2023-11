Escher, abbiamo visitato la mostra a Palazzo Bonaparte. I motivi per non perderla

Installazioni immersive, esperienze coinvolgenti, illusioni: sono alla base di molti dei musei e delle mostre che, da qualche anno a questa parte, stanno invadendo la Capitale e non solo. Un'idea di museo innovativo che molto piace ai romani, soprattutto ai più giovani e che, in realtà - in maniera consapevole o inconsapevole - ha un ispiratore, un padre d'eccezione, il cui nome è Escher. E' quanto ci conferma la mostra dedicata all'artista olandese, allestita a Palazzo Bonaparte dallo scorso 31 ottobre e che RomaToday ha visitato.

Una mostra tutt'altro che statica, un'esperienza, appunto, fatta di metamorfosi, illusioni, relazioni, pieni e vuoti, vortici, riflessi per scoprire tutto sul genio Escher e sull'Eschermania che è arrivata fino a noi.

La mostra su Escher

Il percorso della mostra su Escher a Palazzo Bonaparte, si sviluppa su due piani, parte dagli inizi dell'artista con le sue rappresentazioni naturalistiche e quell'ispirazione all'Art Nouveau, poi il suo amore per l'Italia.

"Il mio cuore non potrebbe assorbire con maggior gratitudine, nè il mio animo con maggior sensibilità, l'atmosfera assolutamente nuova nella quale mi trovo a vivere, gli incontri sorprendenti e inattesi che mi offrono ogni giorno in questo posto benedetto".

E questo posto benedetto per Escher era proprio il Belpaese. Firenze, Siena, Viareggio per poi arrivare a Frascati e - finalmente - a Roma. Escher si trasferì nella Capitale nel 1927, nella casa di via Poerio 122, nel quartiere di Monteverde Vecchio. Qui l'artista occupò il terzo e il quarto piano dello stabile, all'ultimo piano si trovava il suo studio che nella mostra romana viene fedelmente riprodotto. E' proprio qui che realizzò una delle sue opere iconiche: "La mano con sfera riflettente".

La Roma di Escher

Un'intera area della mostra è dedicata alla permanenza di Escher a Roma, qui infatti visse fino al 1935 per poi trasferirsi in Svizzera con l'avvento del fascismo. Roma fu per Escher casa, fonte di crescita e di ispirazione. E' proprio qui che realizzò alcune delle sue opere più importanti, tra cui la serie di dodici xilografie del 1934 descritta come "Roma Notturna" ed esposta per intero a Palazzo Bonaparte

"La sera (…) disegnavo la meravigliosa, bellissima architettura di Roma di notte, che mi piaceva di più di quella alla luce del giorno. Le passeggiate notturne sono il più meraviglioso ricordo che ho di Roma".

Lo scriveva Maurits Cornelis Escher che sosteneva che la notte rendesse i dettagli architettonici più evidenti, grazie ad una torcia e ad un cavalletto da viaggio. Poco più in là il pavimento della sua casa (disegnato da lui stesso), più avanti ancora il suo studio, con il tavolo alto, lo sgabello, la tazza sporca di caffè, gli occhiali da vista, la sigaretta e tutti gli attrezzi da lavoro. La mostra di Palazzo Bonaparte ci fa un regalo speciale, ci permette di entrare non solo nell'arte dell'artista olandese, ma anche di immaginarci la quotidianità di un genio come lui. La moglie, i figli, gli amici, tutto viene raccontato in una cronologia dettagliata, affascinante, coinvolgente.

La tassellazione e le metamorfosi di Escher

E' dopo la parentesi su Roma che la mostra apre alla tassellazione, alle illusioni che hanno reso Escher famoso in tutto il mondo e la sua arte sempre attuale, addirittura ispirazione per moda, design, riviste, pubblicità, film. La mostra a Palazzo Bonaparte ci immerge in quell'idea di trasformazione che Escher aveva chiara in mente e che lo portava a trasformare un oggetto in un animale, un animale in un altro animale e così via, in un mondo astratto e animato incredibilmente ipnotico: Metamorfosi II esposta a Palazzo Bonaparte ne è la dimostrazione più evidente, insieme alle altre opere che tutti abbiamo in mente, come "Buccia" o "Vincolo di unione", ma nella mostra ce ne sono tante altre che rapiranno la vostra vista e alimenteranno la vostra curiosità.

Dentro le opere di Escher

L'interattività è un'altra chiave fondamentale della mostra su Escher a Palazzo Bonaparte, sì, perché il visitatore ha la possibilità grazie a schermi interattivi di ritrovarsi nella sfera riflettente al posto di Escher, oppure di diventare il volto di "Buccia"; ogni coppia può sigillare la visita con uno scatto dentro il "Vincolo d'unione", la sfera riflettente si può anche prendere in mano per scattare un selfie.

La mostra permette di immergersi davvero nell'arte dell'artista olandese, coinvolge i bambini, li avvicina a questo genio dell'arte mondiale, tra salite e discese di uomini e animali e stanze della relatività, dove tutto sempre grande e poi immediatamente piccolissimo. E' l'illusione di Escher che non ha eguali e che - come l'ultima parte del percorso ci mostra - è fonte d'ispirazione, ancora oggi, delle più note maison di moda, di fumetti, mobili di design che molti di noi hanno in casa, di scene famose di serie e film di grandissimo successo, da Harry Potter a Il nome della rosa.

La mostra a Palazzo Bonaparte ci conferma che Escher non è rimasto chiuso nei libri di scuola, nella tesina della maturità o nella tesi di laurea, ma vive nella quotidianità di ognuno di noi, nelle nostre case, nei nostri armadi, nei nostri sogni, nelle pubblicità e nei film che ogni giorno guardiamo in tv.

Lo scopo solidale della mostra

La mostra su Escher sarà a Palazzo Bonaparte fino al 1 aprile 2024 e rientra nel progetto “L’Arte della solidarietà” realizzato con Komen Italia, charity partner della mostra. Una parte degli incassi provenienti dalla vendita dei biglietti di ingresso della mostra verrà devoluta da Arthemisia per la realizzazione di specifici progetti di tutela della salute delle donne.