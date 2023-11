Eros Ramazzotti torna a casa: la foto davanti al suo murale "ai bordi di periferia"

"Back Home". Così, in una storia su Instagram, la pagina @quartierelamaro documentava il ritorno di Eros Ramazzotti a casa, nella sua Roma. Nella storia il cantautore salutava con un ciao i followers, con alle spalle il colonnato e la cupola di Don Bosco.

Solo poche ore fa a confermare il suo arrivo in città è stato lo stesso Ramazzotti. Prima una storia con una bella vista di Roma e in sottofondo "Quanto sei bella Roma" di Antonello Venditti. Poi, una vista che per lui è ancora più bella, lì dove è cresciuto, "ai bordi di periferia, dove l'aria è popolare", come lui stesso cantava in "Adesso tu" e dove per il cantautore romano tutto è familiare. Parliamo del quartiere Lamaro dove Ramazzotti è nato e cresciuto e dove ancora ci sono tante persone che gli vogliono bene.

Il cantante ha pubblicato uno scatto, insieme alla compagna Dalila Gelsomino, davanti al murales che amici e abitanti del quartiere hanno realizzato in suo onore e ha scritto: "Grazie amici miei, uno dei regali più belli che abbia ricevuto".

Il murales di Ramazzotti al Lamaro

Il murales del cantautore romano è stato realizzato nel 2020 sulla facciata di un palazzo in via Contardo Ferrini, proprio nel cuore del Lamaro. Eros Ramazzotti è ritratto da ragazzo, con una canottiera bianca e la scritta "Musica è", riferimento ad un brano storico dell'artista.