Eros Ramazzotti, 40 anni di "Terra promessa" a Sanremo 2024

Capelli ricci spettinati, sguardo serio, t-shirt nera. La foto di 40 anni fa, da qualche ora, è quella che Eros Ramazzotti ha scelto di mettere in primo piano sul suo profilo Instagram, per annunciare ai fan che è in arrivo un appuntamento molto speciale.

Eros Ramazzotti a Sanremo 2024

Il cantante romano, che 40 anni fa ha mosso i primi passi nella musica, partendo dal quartiere Lamaro, dove è nato e cresciuto e al quale è ancora molto legato, tornerà sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2024, non come concorrente, ma come ospite per celebrare uno dei suoi più grandi successi.

I 40 anni di "Terra promessa"

Nel 2024, infatti, ricorrono i 40 anni di "Terra promessa", il brano che ha rappresentato per Ramazzotti un vero e proprio trampolino di lancio. Il cantautore romano sarà ospite nella serata di giovedì 8 febbraio e festeggerà questo importante anniversario proprio dove tutto ha avuto inizio.

Chissà che emozioni regalerà la performance di Ramazzotti, al pubblico, 40 anni dopo, chissà cosa si respirerà ancora, sul palco dell'Ariston, di quel ragazzino di 21 anni.

Il video di Eros Ramazzotti a Sanremo 1984