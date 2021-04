Ernesto Nathan, omaggio al sindaco di Roma a 100 anni dalla sua morte

Il 9 aprile 1921 si spegneva a Roma Ernesto Nathan, il sindaco che ha lasciato un’impronta indelebile sulla Capitale italiana. Oggi, a 100 anni da quel giorno, e fino al prossimo Natale di Roma (21 aprile) si susseguiranno gli omaggi a lui dedicati.

La città sarà “invasa” dalle idee e dai progetti di Ernesto Nathan attraverso la voce di Massimo Wertmüller, le note del Premio Oscar Nicola Piovani e le immagini della “sua” Roma. Un video voluto da Roma Bpa – Mamma Roma e i suoi Figli Migliori - che, grazie a Telesia, sarà trasmesso in loop sulle linee metropolitane della Capitale e nella versione integrale su www.romabpa.it. Due date simboliche, scelte proprio con l’idea di ricordarlo nei luoghi della quotidianità del popolo romano.

“Ernesto Nathan - spiega Paolo Masini, presidente di Romabpa e ideatore dell’iniziativa 'Ernesto Nathan 100' - è stato il sindaco più illuminato e lungimirante di Roma, che ancora oggi porta l’impronta del suo passaggio e dei suoi pensieri lunghi, attuati con grande rigore. La conferma che, anche se non ci si nasce, si può diventare veri romani. Amandola e rispettandola. Romabpa nasce per riconoscere, sostenere e mettere in rete la parte migliore di Roma. Proprio per questo crediamo che sia doveroso ricordare coloro che hanno contribuito a rendere la nostra città così come la godiamo oggi”.

Tra le frasi dette da Ernesto Nathan, alcune sono diventate particolarmente celebri, come quella sulle scuole statali, delle quali l'ex sindaco romano diceva: "Hanno il compito di insegnare per sviluppare l’intelletto, di educare per sviluppare il cuore addestrando l’esercizio della virtù quale dovere civile. Quindi: insegnamento laico fondato su educazione morale”. O quella sulla sanità: "Mai in questo doveroso ufficio di umana civiltà anteporre interessi e lucri". O, ancora, quella sul piano regolatore: "Mai potremmo plaudire un piano regolatore che raddoppi l’estensione della città senza certezza di tracciato e senza la scorta indispensabile dei provvedimenti atti a salvare il vastissimo demanio fabbricabile dalle sapienti astuzie dell’aggiotaggio edilizio". E, ancora, sui pubblici esercizi Nathan diceva: "Sottrarre i pubblici servizi dal monopolio privato e renderli soggetti alla sorveglianza e all’approvazione del Consiglio".

Di seguito l'elenco delle principali azioni svolte da Ernesto Nathan durante il suo mandato:

il primo piano regolatore della città

il primo referendum sulla municipalizzazione dei servizi pubblici

la creazione di grandi aziende municipalizzate, fra queste:

AEM (azienda elettrica municipale, oggi Acea)

Azienda autonoma tranvie municipali (oggi Atac)

L’acquisizione degli acquedotti di Roma

L’inaugurazione del Vittoriano

L’inaugurazione della Passeggiata archeologica

L’inaugurazione dello Stadio flaminio (già Stadio Nazionale)

L’inaugurazione della Centrale Montemartini

L’apertura di circa 150 asili comunali

Lo stanziamento fondi per dotare le scuole elementari di mense, piccole biblioteche, cinematografo, laboratori scientifici essenziali

L’incremento delle scuole urbane

Il potenziamento delle scuole rurali

L’avvio dei lavori per la Centrale del latte, il Mattatoio, l’Acquario, i Mercati e Magazzini generali

La figura del Sindaco, che fu in carica dal 1907 al 1913, verrà approfondita anche all’interno del laboratorio “Memorie: una città, mille storie” il contenitore che Romabpa, insieme a una rete di scuole romane, ha lanciato nella Capitale e nelle altre città italiane per tramandare la storia delle città e dei quartieri alle generazioni future.