Raoul Bova nel cast di "Emily in Paris 4": sarà un regista romano, ex professore di Sylvie

I primi 5 episodi di Emily in Paris 4 saranno disponibili dal 15 agosto su Netflix. La fortunata serie, infatti, andrà in onda in due parti: per vedere gli ultimi 5 episodi bisognerà attendere il 12 settembre.

Raoul Bova nel cast di Emily in Paris 4

Nella quarta stagione vedremo anche Raoul Bova - una delle new entry annunciate - che interpreterà proprio un romano. L'attore, infatti, vestirà i panni di Giancarlo, un regista pubblicitario affascinante, di successo, sicuro di sè ed ex professore di cinema di Sylvie, che arriva proprio dalla Capitale.

A portare un po' di Roma in Emily in Paris 4, però, sarà anche Eugenio Franceschini che interpreterà Marcello, originario di Roma, diretto e sicuro di sé, che dà valore alla semplicità, è concreto ma mai appariscente, fedele alle radici dell’azienda di famiglia. C'è poi Rupert Everett (Napoleon, My Policeman, The Happy Prince - L’ultimo ritratto di Oscar Wilde) nei panni di Giorgio Barbieri, il proprietario di uno studio di interior design, con sede a Roma, che si impegna a conoscere gli affari di tutti e ad essere l’anima di ogni festa. È amico di Sylvie da decenni.

Al cast si aggiungeThalia Besson nel ruolo di Genevieve, la figlia ventenne di Laurent, nata da una relazione passata, che si è appena trasferita da New York a Parigi per iniziare la sua carriera. Il suo atteggiamento brillante ed entusiasta la rende immediatamente simpatica a Emily, che è felicissima di avere un’americana espatriata a cui fare da mentore. Ma le loro somiglianze potrebbero finire per complicare la vita di Emily, sia a livello professionale che personale. Infine, Anna Galiena interpreta Antonia Muratori, la madre di Marcello, matriarca della famiglia Muratori e capo dell’azienda di famiglia. Antonia è alla guida della comunità che costituisce il loro piccolo paese e si prende cura di chi ci vive e lavora. Anche in tempi incerti, Antonia si impegna a tenere fede all’anima dell’azienda.

