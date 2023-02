"Sento ancora la vertigine", la prima docu-serie di Elodie

La prima docu-serie di Elodie, “Sento ancora la vertigine”, è disponibile da lunedì 20 febbraio su Prime Video.

La cantante romana per la prima volta sceglie la narrazione attraverso immagini video per mostrare alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, la sua sfida per trovare la canzone per Sanremo 2023 e il suo essere costantemente in bilico tra la continua voglia di migliorarsi e la paura di non essere mai abbastanza.

I tre episodi, prodotti da Matteo Rovere e Leonardo Godano, sono stati diretti da Nicola Sorcinelli. Si tratta di una produzione Grøenlandia in collaborazione con Prime Video.

Intanto, venerdì 10 febbraio, è uscito anche il suo nuovo album “Ok. Respira”, che contiene anche “Due”, brano con cui Elodie è stata in gara al Festival della canzone italiana. Mentre i fan già stanno divorando la docu-serie, Elodie ha annunciato tra gli appuntamenti del 2023, anche il suo primo show al Mediolanum Forum il 12 maggio, prodotto da Vivo Concerti.

Il trailer