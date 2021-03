Elodie e la periferia romana all'Ariston: "Se nasci in certi contesti devi lavorare più degli altri"

Dopo Matilda De Angelis che, con la sua disinvoltura, con la sua ironia, con la sua semplicità ha incantato l'Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo, è toccato a Elodie vestire gli abiti della "Donna del Festival". E la sua presenza sul palco della kermesse non è stata da meno.

Una personalità diversa, senza dubbio, una sensualità indescrivile, una bellezza divina. Così Elodie ha sceso le scale del Teatro Ariston dando inizio ad un incredibile show che ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo. Un show straordinario, un mash-up di canzoni, non solo sue, che Elodie ha cantato e ballato accompagnata da un corpo di ballo tutto al femminile.

In un mini-abito dorato, con capelli tirati all'indietro in una lunga coda. Sguardo penetrante, voce anche di più. Dalle note di 'Tequila e Guaranà' a quelle di 'Rumore' di Raffaella Carrà, Elodie ha regalato 5 minuti di impeccabile spettacolo.

Il monologo di Elodie a Sanremo 2021

Ma non è terminata qui la performance dell'artista nella seconda serata di Sanremo 2021. Elodie ha duettato con Fiorello in 'Vattene amore', ha cantato il brano 'Mai così' della grande Mina, per poi regalare un'emozionante monologo in cui ha messo da parte la musica per regalare al pubblico a casa un pezzo della sua vita.

Con evidente emozione, Elodie ha impugnato il microfono nel suo bellissimo abito rosso e ha esordito: "Per parlare davanti a voi questa sera ho dovuto abbattere un muro". Così la cantante romana ha iniziato il suo monologo, senza nascondere quella paura, quella difficoltà di parlare in pubblico, per portare un pezzo di sè.

"Vengo da un quartiere popolare di Roma, un contesto di borgata, una realtà crudele, onesta, ma anche straordinaria. Dove ci sono persone anche giustamente demoralizzate, arrabbiate, io ero una di quelle", racconta Elodie.

"Il mio quartiere mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto e non parlo solo delle privazioni materiali, come non avere l'acqua calda, non arrivare a fine mese, non riuscire a pagare le bollette, ma parlo anche della forza di sognare e del coraggio di sognare".

Elodie prosegue nel suo monologo sottolineando di aver voluto sempre fare questo mestiere, sin da bambina, ma le sembrava un sogno troppo grande per lei, così piccola: "Non mi sentivo all'altezza, non mi piaceva la mia voce e soprattutto mi accorsi che non avevo gli strumenti. Tante volte - prosegue Elodie - non mi sono data una possibilità, non ho finito il liceo, non ho preso il diploma, non ho preso la patente, non ho studiato canto, ho sbagliato, lo so. Ma è difficile in certi contesti riuscire a focalizzarsi su quello che vuoi essere da grande veramente, qual è il tuo sogno, che cosa puoi fare di te".

Poi Elodie prende spunto da un pezzo del fidanzato Marracash che dice 'Voi ci rubate il tempo che è l'unica cosa che abbiamo': "Se nasci in certi contesti, devi lavorare più degli altri per ottenere quello che dovresti già avere, lavori più per sopravvivere ed è difficile mettere a fuoco il tuo sogno".

Sul palco dell'Ariston Elodie svela al pubblico che a 20 anni aveva deciso di chiudere del tutto nella musica, ma poi è arrivato un incontro importante, fortunato. Elodie si riferisce ad un pianista jazz, Mario Tre, presente sul palco con lei. Un'occasione per ringraziarlo in uno dei momenti più importanti della sua carriera: "Volevo dirti grazie perché mi hai dato una possibilità, laddove non me la sono data io. Tutti ci meritiamo un momento importante nella vita".

Infine, la cantante ha concluso: "Quello che mi ha insegnato Mauro, la vita, la musica è che non bisogna sempre sentirsi all'altezza delle cose, l'importante è avere il coraggio di farle e poi si aggiusta in corsa".