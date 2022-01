Elodie aiuta 8 cuccioli abbandonati a trovare casa, la storia

Grazie a Elodie, otto cuccioli abbandonati hanno trovato casa. E' successo ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. I cagnolini strappati alla mamma e lasciati davanti al Rifugio Enpa di Ascoli Satriano sono stati recuperati e curati dall'Ente nazionale Protezione Animali. Una storia che ha commosso e coinvolto anche la cantante romana che si trovava nel comune del foggiano per le riprese da un film.

La storia

La storia di abbandono, ma anche di solidarietà, di questi otto tenerissimi cuccioli risale al 13 ottobre scorso. I piccoli cani sono stati accolti dall'Enpa che ha immediatamente attivato le ricerche per trovare la loro mamma e presentato denuncia di abbandono presso le autorità competenti. Un appello che ha trovato risposta in tante persone e che ha portato a ritrovare Lola. La mamma degli otto cuccioli vagava frastornata da giorni, alla ricerca dei suoi piccoli e con le mammelle piene di latte. “Abbiamo provato ad avvicinarle il primo dei suoi otto cuccioli, quello più timoroso – hanno raccontato le volontarie Enpa – e lei lo ha subito accolto e dopo di lui, il secondo, il terzo e poi tutti gli altri. A nessuna mamma dovrebbero essere strappati i propri cuccioli. Mamma Lola è stata incredibile”.

L'aiuto di Elodie

Dopo il ricongiungimento con la mamma è iniziato il percorso per l'adozione ed è qui che è intervenuta Elodie. La cantante romana era ad Ascoli Satriano per le riprese del film "Ti mangio il cuore" del regista Pippo Mezzapesa. Una volta venuta a conoscenza della storia di Lola e dei suoi cuccioli, si è offerta di aiutare le volontarie Enpa a diffonderla, promuovendo l'adozione dei cuccioli. Anche grazie al suo contributo Mia, Asia, Nikita, Fulmen, Rocky, Epta, Stella e Tessa oggi hanno tutti una casa. Proprio lo scorso weekend infatti, anche l’ultima cucciola, Tessa, ha raggiunto Sara e la sua famiglia in provincia di Lecco. Mia è a Roma con Diego e Benedetta. Asia è ad Ascoli Satriano con Ivana ed Enzo. Fulmen è in provincia di Milano con Mara e la sua famiglia. Epta è a Monaco di Baviera con Gabriela (una adozione internazionale verificata) e Stella è felice con la sua famiglia in provincia di Foggia.