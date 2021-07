Italia-Inghilterra, i maxischermi a Roma: dove vedere la finale degli Europei

L'elenco degli schermi in città per tifare gli Azzurri nella finale di domenica

L'Italia è in finale. Gli Euro 2020 stanno per volgere al termine e gli Azzurri ci sono, in prima linea, pronti a battersi contro l'Inghilterra, nel match conclusivo in programma domenica 11 luglio alle 21 allo stadio Wembley di Londra. Gli Inglesi giocano in casa, ma gli Azzurri hanno dimostrato già due volte di sapersela cavare su quel campo (prima con l'Austria, poi con la Spagna nella combattuta semifinale).

Tensione, emozione e grandi aspettative da parte di tutti i tifosi pronti a sostenere la Nazionale di Mancini, anche a distanza.

Alla partita più importante di questi Euro 2020 manca ormai pochissimo. Il match potrà essere seguito in diretta su Rai 1 e Sky Sport o sui tanti maxi schermi allestiti in città, ormai diventati veri e propri stadi in cui i romani si riuniscono per tifare "Forza Azzurri".

In occasione del match contro l'Inghilterra tanti sono gli schermi confermati in città, ai quali si aggiungono anche alcune novità. Scopriamo dove vedere la finale degli Europei 2020 Italia-Inghilterra a Roma domenica 11 luglio alle 21:

Football Village Piazza del Popolo

Il Football Village di piazza del Popolo, in questi Europei, è stata la Fan Zone più grande d'Europa, la piazza principale in cui i romani si sono riversati per tifare e sostenere gli Azzurri. E proprio la piazza simbolo di questi Europei si prepara a vivere l'ultima partita, la più importante. Pronti i due maxischermi, oltre al palco dove in queste settimana di sono esibiti tanti artisti e ai due campetti da calcio tre contro tre, in cui i visitatori potranno sfidarsi gratuitamente. Appuntamento con Italia-Inghilterra martedì sera in piazza del Popolo dunque.

Fori Imperiali

Confermato anche il maxischermo in via dei Fori Imperiali, altra Fan zone della Capitale in occasione degli Euro 2020. Lo spazio riesce ad ospitare fino a mille tifosi per il match Italia-Inghilterra. La prenotazione sia per i Fori Imperiali che per il Football Village di Piazza del Popolo è obbligatoria da effettuare dalla mezzanotte precedente sul sito www.euro2020roma.com.

Moovenda Village

Finale degli Europei anche presso il Moovenda Village. Nella nuova città del gusto approdata nella Capitale, a Lungotevere Prati, altezza Palazzo di Giustizia, che ogni giorno propone ai locals e ai turisti una vasta offerta di food & beverage, sarà proiettata la partita Italia-Spagna. Appuntamento alle 21 con maxischermo per tifare Forza Azzurri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le arene de Il Cinema in Piazza

Appuntamento speciale anche nelle arene de Il Cinema in Piazza. A San Cosimato, al Parco della Cervelletta e a Monte Ciocci, domenica 11 luglio sarà tutta dedicata agli Europei 2021. La finale Italia-Inghilterra sarà proiettata sui maxischermi solitamente dedicati al cinema, alle 21.

Cinevillage Parco Talenti

Domenica 11 luglio, la manifestazione Cinevillage Parco Talenti, mette nuovamente in pausa il cinema per dare risonanza agli Europei di calcio (come fatto per tutte le partite dell'Italia) A partire dalle 21, infatti, nell'arena cinematografica all'aperto allestita per tutta l'estate, è in programma la partita Italia-Inghilterra.

Teatro Tor Bella Monaca

Finale protagonista al Teatro di Tor Bella Monaca. Alle 21 - proiezione della partita Italia-Inghilterra. L'ingresso è gratuito fino a un massimo di 200 persone.

Circolo Arca

In zona Quadraro, gli Europei si guardano a bordo piscina (o quasi). Presso il Circolo Arca, infatti, sarà possibile vedere la partita su videoproiettore con maxischermo nella pinseria, arrosticineria e friggitoria all'interno del circolo, con tanto di parco giochi per bimbi.

Eataly Roma

Ultimo appuntamento, domenica 11 luglio, nella Birreria di Eataly che per gli Europei si è trasformata in ‘Birreria dello Sport’. Con la riapertura anche degli spazi interni (oltre alle terrazze), tutti i tifosi potranno seguire la finale Italia-Inghilterra sui maxischermi del primo piano dello store di Ostiense. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cinema Broadway

Il Cinema Broadway (zona Centocelle) si è trasferito all'aperto nell'estate 2021 con l'iniziativa "La stella di Brodway". Domenica 11 luglio, presso il campo di basket in piazza delle Gardenie sarà proiettata la partita Italia-Inghilterra alle 21.

Villa Gordiani

Notte magica anche al parco di Villa Gordiani. Domenica 11 luglio alle 21, proiezione della finale degli Euro2020 tra Italia e Inghilterra sotto le stelle.

Singita a Fregene

La finale degli Europei si guarda anche in riva al mare. Lo stabilimento balneare Singita Miracle Beach di Fregene, invita tutti ad assistere alla finale degli Euro 2020 sulla spiaggia, davanti ad un suggestivo tramonto. Il maxischermo sarà allestito in zona teli. Ad animare la serata anche le performance artistiche a cura di Singita Nouveau Cirque, Make Up Corner per dipingersi dei colori dell'Italia e Dj Set - Rvssian.

Danny's Point Santa Marinella

Ancora Azzurri, ancora mare. Anche lo stabilimento Danny's Point di Santa Marinella ha pensato ad un evento ad hoc in occasione della finale degli Euro 2020 Italia-Inghilterra. Il match sarà proiettato alle 21 sul maxischermo fronte mare, mentre si gusta la cena sul prato all'inglese. Il menù Uefa propone varie opzioni, da menù cheese burger e patatine o hot dog e patatine, a primi e secondi di pesce. Si tifa, si mangia e si ammira il mare di sera a Santa Marinella domenica 11 luglio.

L'elenco dei locali che trasmettono Italia-Inghilterra

Non solo maxi schermi nelle piazze, nelle arene all'aperto e in riva al mare. Tanti anche i locali della Capitale che trasmetteranno con proiettore o tv la finale Italia-Inghilterra. Tra loro ci sono: Queen Makeda (San Saba), Luce (Ardeatina), Sogno Autarchico di Gianni Ruggiero (Prati), Rever (Prati), Condominio Marconi (Ostiense), Meat Market (Testaccio, Prati e Bologna), Casa Carmen (Fregene), La Danesina Fatto in casa (Centro Storico), Senza Fondo (Centro Storico), Angeli Rock (Ostiense), Birretta Wine and Food (Prati), Monk Roma (Portonaccio).