"Dottori in corsia", sesta stagione della serie girata tra le corsie del Bambino Gesù

Torna su Rai3, da lunedì 19 febbraio, "Dottori in corsia", la docuserie girata tra le corsie dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

La seconda parte della sesta stagione del progetto televisivo ideato da Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotto da Stand By Me in collaborazione con Rai Fiction, vedrà la partecipazione straordinaria di Eleonora Daniele. La docuserie andrà in onda alle 23,15, per sei settimane.

Dottori in corsi

Dottori in corsia seguirà in ogni puntata le storie di due piccoli pazienti, muovendosi sia tra le corsie dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, eccellenza a livello europeo, che nella quotidianità delle famiglie, indagando l’impatto della malattia nella vita di tutti i giorni come anche il miracolo della medicina odierna.

Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice, torna anche in questi episodi ad accompagnare i famigliari e lo staff medico nel racconto della lotta alla malattia riportando sempre al centro i bambini e i ragazzi, con le loro aspirazioni per il futuro e le loro passioni.