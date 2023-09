Dopo 50 anni riapre la Domus Tiberiana nel Parco archeologico del Colosseo

Aperta al pubblico la Domus Tiberiana nel Parco archeologico del Colosseo, a distanza di quasi 50 anni dall’insorgere dei gravi problemi strutturali che ne avevano determinato la chiusura e a seguito di importanti interventi di restauro.

Imago Imperii è il titolo dell'allestimento museale che racconta la storia del palazzo imperiale. Con l’apertura del palazzo viene ripristinata la circolarità dei percorsi tra Foro Romano e Palatino, attraverso la rampa di Domiziano e gli horti farnesiani: il visitatore, che entra nel palazzo percorrendo la via coperta nota come Clivo della Vittoria, avrà così la percezione dell’antico cammino percorso dall’imperatore e dalla corte per raggiungere la grandiosa residenza privata, che dal colle Palatino ha dato origine al moderno significato della parola “palazzo”.

Imago imperii è il titolo dell’allestimento museale, a cura di Alfonsina Russo, Maria Grazia Filetici, Martina Almonte e Fulvio Coletti, con l’organizzazione di Electa, che si articola nei 13 ambienti aperti lungo il percorso, con l’ambizione di raccontare la storia del monumento nei secoli.

In occasione della presentazione alla stampa il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha dichiarato: "Il Parco archeologico del Colosseo prosegue con l’obiettivo di restituire al pubblico spazi precedentemente preclusi alla visita. Ai nuovi e diversificati percorsi aperti negli ultimi anni, oggi si aggiunge un risultato storico, ovvero l’apertura al pubblico della Domus Tiberiana: viene così finalmente restituito il percorso circolare tra il Foro Romano e il Palatino attraverso i suggestivi spazi del Palazzo Imperiale. Un risultato raggiunto con un forte impegno di squadra durante lunghi lavori di restauro e riqualificazione funzionale del monumento".

"Questo è un altro passo importante verso la piena fruizione dell’area archeologica centrale di Roma, la più grande al mondo in un contesto urbano straordinario. Grazie all’incessante operosità del Parco archeologico del Colosseo e alle ingenti risorse che continuano a essere investite nella valorizzazione del sito, da oggi cittadini e visitatori provenienti da tutto il mondo potranno godere di un ambiente che riapre al pubblico dopo quasi mezzo secolo dalla sua chiusura”, ha affermato il Direttore del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo.

Acea illumina la Domus di Tiberio

La Domus di Tiberio sarà illuminata dalla sera del 21 settembre, grazie ad un progetto di light architecture realizzato da Areti, la società del Gruppo Acea che opera nel settore della distribuzione elettrica a Roma. Per la prima volta, nella valorizzazione di un sito archeologico di altissimo valore storico e culturale, verrà utilizzata la tecnologia della luce dinamica (tunable white) che, grazie alle variazioni di colore e intensità, offre allo spettatore uno scenario inedito in cui la luce diventa lo strumento di narrazione di un luogo e della sua storia.

La facciata del palazzo di Tiberio rivolta verso il Foro Romano verrà animata dalle architetture di questa illuminazione dinamica realizzata con tecnologia a LED di ultima generazione che consente di modulare intensità e temperatura del colore ottenendo un'ottima resa cromatica e una notevole riduzione dei consumi energetici.

Per l’occasione sono stati installati 28 proiettori ad incasso al livello della via Nova, 12 proiettori lineari dedicati agli imbotti degli archi, 51 apparecchi a proiezione per l'illuminazione facciata e 10 lineari per l'interno dell'ultimo livello raggiungendo una potenza totale di 4,4 kW.

“Roma ha sempre avuto un rapporto speciale con la bellezza e la luce - ha dichiarato la Presidente di ACEA, Barbara Marinali - ed è in nome di questo connubio che ACEA si fa carico di questa tradizione impegnandosi - fin dalla sua fondazione - nella ricerca di strumenti di valorizzazione della unicità artistica ed archeologica della città. Nell’illuminare monumenti e palazzi storici ACEA, grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie, adotta soluzioni che garantiscono il massimo risparmio energetico e la salvaguardia dell’ambiente. L’intervento di illuminazione che oggi consegniamo alla città riconosce nella luce uno strumento di conoscenza e comunicazione, che renderà possibile la vista di questo grandioso monumento anche di notte, contribuendo anche al mantenimento della sua integrità fisica”.