Divino Cosmo, 700 anni di Dante poeta del cielo: l'evento online

Uno speciale evento in diretta streaming in cui i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e lo staff scientifico del Planetario di Roma Capitale raccontano il cielo del Sommo Poeta

In occasione delle celebrazioni in tutta Italia per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta e della ricorrenza del Dantedì (25 marzo), la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia, i ricercatori dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) presso l’Osservatorio Astronomico di Roma e lo staff scientifico del Planetario di Roma Capitale invitano gli appassionati di astronomia e di letteratura, giovani, adulti, famiglie, docenti e studenti, a seguire giovedì 25 marzo lo speciale evento online “Divino Cosmo” dedicato ad approfondire le influenze celesti e i diffusi riferimenti astronomici presenti nel poema di Dante.

L’iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

Come partecipare online a Divino Cosmo

A partire dalle ore 18 e per circa 1 ora e mezza, i ricercatori dell’INAF (Francesco Poppi e Lucio Angelo Antonelli, Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Roma) e lo staff scientifico del Planetario di Roma Capitale (Gabriele Catanzaro, Giangiacomo Gandolfi, Stefano Giovanardi e Gianluca Masi) condurranno una diretta live sulle rispettive pagine Facebook, YouTube e sui siti web, con una serie di interventi che toccheranno diversi elementi dell’astronomia dantesca: il raffronto fra astronomia poetica e astronomia scientifica, la geologia nella Divina Commedia, i più significativi passi astronomici del Poema, i significati della Luna nel cielo di Dante, per poi incorniciare la sua visione poetica nel contesto dell’osservazione del cielo nel Medioevo e nell’opera critica degli astronomi dantisti che si sono dedicati allo studio della Commedia.

Alcuni collegamenti saranno realizzati da siti di rilevanza dantesca e/o astronomica, come la Casa di Dante e il Museo Astronomico Copernicano dell’INAF-OA Roma a Monte Mario, che conserva importanti strumenti e volumi dell’astronomia medievale, quali quadranti astronomici, astrolabi e sfere armillari.

Il pubblico potrà intervenire con domande e commenti sulla chat della diretta.