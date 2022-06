Con Ditonellapiaga nella notte di Roma: la festa sul bus dal Colosseo al Gianicolo per il nuovo album

Appuntamento alle 21.30 da Fischio, a Piazzale degli Eroi. Nell'attesa il piccolo Marco (nome di fantasia, ma lui no, ndr), gioca con l'acqua del nasone davanti al chiosco mentre la mamma beve uno spritz con un'amica. E' una serata come tante nella piazza simbolo di Trionfale, dove il vociare quasi sovrasta la musica del bar, per quelli che aspettano Margherita invece è La serata. Alle dieci meno un quarto arriva in versione Spice Girl (ma di Roma nord, vent'anni dopo), abitino lucido blu e sandalo verde fluo con tacco 12 rigorosamente quadrato. Qualche minuto dopo ecco il bus nero e quella scritta: Ditonellapiaga, Disco I love it.

Dopo il successo a Sanremo con 'Chimica' - al fianco di Donatella Rettore - e il primo album, 'Camouflage', la giovane cantautrice romana lancia il nuovo singolo, 'Disco (I love it)', e per presentarlo ha scelto la sua città. Nessuna conferenza stampa, ma un party itinerante per le strade del centro, giovedì sera. A bordo dell'autobus trasformato in discoteca - con tanto di bar, consolle e luci laser - si balla la sua nuova hit, che promette bene per un posto sul podio dei tormentoni estivi, mentre dal finestrino si osserva scorrere la notte della Capitale. San Pietro laggiù a destra, alla fine di Via della Conciliazione, si tira dritto per Lungotevere, si saluta Piazza Trilussa e poi via fino a Circo Massimo. Prima fermata Colosseo. Il bus accosta su via di San Gregorio e i 'passeggeri' scendono sotto l'Arco di Costantino. Ci sono gli amici di Ditonellapiaga, il fidanzato, alcuni fan e pochi giornalisti. Nascosto sotto al berretto con gli inconfondibili ricci Niccolò Fabi, ma non è l'unico volto noto. Ci sono anche Edoardo Ferrario e Luca Ravenna - i due conduttori del podcast Cachemire - e gli attori Brando Pacitto ('Braccialetti rossi' e 'Baby') e Pietro Turano ('Skam'). Davanti a uno dei 'quadri' più belli della città si brinda all'estate e alla nuova canzone di 'Dito' - così la chiamano un po' tutti per abbreviare -, un brano disco funk che diventa tarlo già al secondo ascolto. "Il pezzo è divertente ed era necessario fare una cosa divertente" ci dice Margherita prima di risalire, contenta di far festa: "Ho voluto fare un party itinerante con le persone a cui voglio bene e farlo nella mia città è il massimo. Ci sono molti amici ma anche fan, mi sembrava giusto dare ascolto alle persone che mi seguono, anche perché sono quelli che pagano il biglietto e si affezionano alla mia musica, a prescindere dai miei amici che lo fanno perché sono miei amici".

I fortunati sono stati scelti attraverso un contest su Instagram. "Sembra una serata tra amici, non mi sembra vero" ci dice Daria, che insieme alla sua fidanzata, Michela, la segue da prima di Sanremo: "Siamo sue fan da luglio 2021, l'abbiamo scoperta grazie a Gaia Gozzi che l'ha messa nella playlist di un suo concerto. E' veramente una bomba". Giulia, invece, sua amica storica, ci svela qualcosa in più: "Ci conosciamo da 15 anni. Lei è così, come la vedete, sempre contenta, divertente. Andavamo agli scout insieme. Dai canti di chiesa ai canti di trasgressione, 'level up' assoluto. E poi è un sex symbol ormai, ha una F pesantissima. Scrivilo questo". E come non scriverlo.

Si riparte. Next stop Gianicolo, anche lì 'Disco (I love it)' riempie l'aria e scalza per un paio di minuti il romanticismo che a Piazza Garibaldi è di casa, poi sulle note di 'Chimica' si ritorna da Fischio. Davanti al nasone a quest'ora ci sono altri amici di Ditonellapiaga, che nella sua città è semplicemente Margherita.