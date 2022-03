A Roma il primo distributore automatico di vestiti: outfit e buoni regalo anche a negozio chiuso

Un distributore automatico che non vende merendine, nè bibite, ma bensì vestiti. E' questa l'ultima trovata di un negozio di abbigliamento femminile a Roma. L'intuizione è di Buy Low, negozio in via Appia 1299, noto anche per i suoi furgoncini mimetici itineranti per la Capitale. Il distributore è stato posizionato all'esterno dello store, è attivo 24 ore su 24 e cerca di risolvere situazioni di emergenza, come la proprietaria Mary ha raccontato a RomaToday.

Come funziona il primo distributore automatico di vestiti

"L'idea è stata proposta da una mia lavorante e mi è subito piaciuta. Ti sei sporcata la maglietta al lavoro e hai un aperitivo? Hai un compleanno e ti serve un buono regalo all'ultimo minuto? O necessiti di un outfit elegante per una serata, ma non hai tempo per tornare a casa? Ecco, nel distributore automatico di Buy Low si trova tutto questo", spiega Mary.

Buoni da 15 a 80 euro già nel pacchetto regalo, outfit casual, da serata, sportivi, vestiti, giacche oversize, body, leggings, t-shirt: "Una serie di opzioni per rispondere alle esigenze-emergenze delle mie clienti", dice l'imprenditrice. Ogni sera, a chiusura di negozio (alle 20,30 circa), sulle stories viene pubblicata una foto aggiornata del distributore, in modo che le clienti possano conoscere le opzioni disponibili e non fare un viaggio a vuoto.

Il distributore automatico, mimetico come il negozio e i furgoni Buy Low, è stato molto apprezzato dalle clienti. Sui social le reazioni sono state circa 800: "Un successo del genere non lo avrei immaginato", afferma Mary.

Il distributore automatico di vestiti è in realtà solo l'ultima creazione di Mary per accontentare le sue clienti. Nel negozio di via Appia, infatti, l'imprenditrice ha creato un salotto per i mariti, con tanto di riviste di motori e macchinetta del caffè e un angolo bambini con fogli e colori: "Penso a cosa mi piacerebbe trovare da cliente in un negozio e lo realizzo nel mio".