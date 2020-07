VIDEO | Diodato a Casale della Cervelletta sui lavoratori dello spettacolo: "Tutto da riscrivere"

Diodato, il cantante vincitore di Sanremo 2020 è intervenuto venerdì 23 luglio a Casale della Cervelletta, dove si sta svolgendo l'edizione 2020 de Il Cinema in piazza, con gli artisti di Uno Maggio Taranto. L'artista ha affrontato il tema delicato dei lavoratori dello spettacolo.

"Spero si possa affrontare quanto prima, in profondità, il problema che ora è un po' sotto gli occhi di tutti: quello dei lavoratori nel mondo dello spettacolo. In qualche modo - ha detto il cantante - si sta provando a risolvere un'emergenza, ma in realtà c'è da riscrivere un po' tutto lo Statuto".

Diodato ha espresso la sua soddisfazione nel sapere che a settembre si terranno gli Stato Generali della musica: "E' importante cominciare a mettere delle fondamenta".

