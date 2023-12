Different Wine, il primo (e unico) evento all'interno dell'Acquario di Roma 

L'Acquario di Roma non aprirà a breve, ma al suo interno qualcosa si muove. Tra eventi fake, annunci civetta e post social cattura like, c'è qualcosa di vero, verossimo. E' Different Wine evento alla prima edizione che si svolgerà proprio all'interno dell'Acquario. Si tratta della prima edizione, nella Capitale, di un’innovativa proposta dedicata alla degustazione enogastronomica, con protagonista assoluto il vino, uno dei pilastri della cultura mediterranea. Si svolgerà dal 15 al 17 dicembre, nella “Sala delle Esposizioni del Mediterraneum Sea Life”, il nuovo Acquario di Roma.

Different Wine Festival è la manifestazione dedicata alle etichette vinicole indipendenti di qualità. Ideata da Mario Bauzullo e Valentina Fabbri - co-founder e principale sostenitrice del progetto - entrambi titolari dello storico ristorante e cantina “Peppino a Mare” di Ostia, Different Wine Festival nasce per promuovere e valorizzare piccole e medie realtà imprenditoriali italiane attraverso un concept innovativo e unico nel suo genere.



Tre giornate di esperienze enogastronomiche che coinvolgeranno aziende, operatori del settore e il grande pubblico, con l’obiettivo di creare un’occasione di incontro e connessione tra i produttori italiani, gli acquirenti nazionali e internazionali, e gli appassionati.

Un evento anche ispirato ai valori trasmessi da una lunga tradizione familiare, legata allo storico ristorante “Peppino a Mare” di Ostia, fondato nel 1959 da Peppino, nonno dell’attuale titolare Mario Bauzullo. Un locale che ha ospitato grandi personalità come Sandro Pertini, Giovanni Spadolini, Bettino Craxi e Giulio Andreotti, e che negli anni è stato in grado di migliorare costantemente la propria offerta, rimanendo al passo con le evoluzioni e le tendenze del settore, in costante fermento e mutamento.

"”Different Wine” è il coronamento di una progettualità – spiega il co-founder Mario Bauzullo – avviata a partire dalla mia esperienza professionale come food and beverage manager nonché sommelier. Da diversi anni ho intrapreso un percorso di studio per accompagnare i clienti di “Peppino a Mare”, locale di famiglia che oggi gestisco insieme a mia moglie, Valentina Fabbri, verso un modo diverso di bere vino, improntato sulla scoperta di nuove etichette e nuovi vitigni autoctoni. Il festival - prosegue Bauzullo - è il punto d’arrivo di questo viaggio, dietro al quale c’è il forte desiderio di donarsi con passione a questo mestiere trasmessomi dai nonni. Sono certo che le cantine da noi selezionate offriranno sorprese notevoli a chi interverrà".

L’evento si svolgerà nel complesso del nuovo Acquario di Roma realizzato nel quartiere dell’Eur. Una struttura di 14mila metri quadri che ospiterà, nella sua Sala delle Esposizioni, per la prima volta, un evento pubblico con decine di stand tra cantine vinicole indipendenti e aziende agro-alimentari, all’interno dei quali si potranno scoprire innumerevoli vitigni autoctoni.