"Diciannove": il videoclip (in collaborazione con Atac) che percorre Roma sullo storico tram

Oggi, venerdì 6 novembre, esce il videoclip del progetto crossmediale "Diciannove come il tram". Un'iniziativa, di cui vi avevamo già parlato su RomaToday, nata da un amore viscerale per Roma e per lo storico tram 19.

Dopo la presentazione del progetto editoriale, dopo l'uscita della canzone, lo scorso 30 ottobre, Nicola Stivaletta - 29enne di Vasto trapiantato nella Capitale ai tempi dell'università e ideatore del progetto - ci mette la faccia e racconta il suo viaggio sul tram 19 nel video prodotto dalla compagine Montalo Community e diretto da Silvio Laccetti e Gianmarco Capri (già produttori del docufilm Generazione Diabolika).

"Il videoclip è stato girato a fine febbraio 2020, prima del lockdown. Ci sono io che esco di casa e percorro la città, di notte, sul tram 19 - racconta a RomaToday Stivaletta - questo video è la sintesi perfetta del racconto che uscirà il 4 dicembre e che completa il progetto crossmediale Diciannove come il tram".

Un video che a chi è, o è stato, passeggero del tram 19, farà probabilmente riaffiorare ricordi belli e nostalgici.

La collaborazione con Atac

La realizzazione del videoclip ha portato anche ad una collaborazione con Atac. L'azienda che si occupa del trasporto pubblico romano ha fin da subito sposato con entusiasmo il progetto, mettendo a disposizione lo storico tram 19 per le riprese del video. Gran parte del videoclip, infatti, è stato girato all’interno dello storico tram romano e per le strade della Capitale, tra le luci dei vicoli di Trastevere, gli

amari su Via del Pigneto, il lampadario di Coppedè, la Sapienza di notte, le sbronze a San Lorenzo e le bellissime discese di Centocelle.

Il brano anticipa il racconto Le ragazze della linea diciannove, scritto dallo stesso Nicola Stivaletta e in uscita il prossimo 4 dicembre.

Di seguito il trailer del videoclip Diciannove:

