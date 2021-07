Dee Dee Bridgewater torna a Roma: "Porto sul palco un nuovo progetto. Sarà un omaggio a Chick Corea"

Dee Dee Bridgewater in concerto a Roma. Ritorna una delle più amate vocalist a livello internazionale per un progetto originale con una line up di musicisti tutta italiana prodotto da Tema Music e Fondazione Musica per Roma. In programma interpretazioni di brani composti da grandi pianisti della storia del jazz: Chick Corea, Herbie Hancock, Thelonius Monk, Terry Clarke, Horace Silver.