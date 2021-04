De Rossi come un gladiatore contro il Covid: l'opera dello street artist Laika

“Daje Daniè” questo il messaggio sul nuovo poster della street artist Laika, affisso in via dell'Arco della Fontanella, nei pressi di Corso Vittorio Emanuele a sostegno di Daniele De Rossi. L'ex Capitano dell'AS Roma è raffigurato dall’artista vestito da gladiatore, che con una lancia combatte il Coronovirus. De Rossi è stato dimesso ieri dall'ospedale Spallanzani, dove era stato ricoverato a causa di una polmonite interstiziale da Covid-19.

"Volevo fare gli auguri di pronta guarigione al mio Capitano, certa che, proprio come faceva in campo, stia affrontando questa brutta esperienza come il guerriero che è.- ha dichiarato l'artista- Sono molto contenta di poter festeggiare con questo disegno la sua uscita dall'ospedale. In bocca al lupo a Daniele e a tutte le persone che in questo momento lottano contro qualunque malattia".