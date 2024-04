I David di Donatello a Cinecittà, tutti i romani (film e attori) che potrebbero vincere l'ambita statuetta

La 69esima edizione dei Premi David di Donatello è alle porte. Il prossimo 3 maggio, presso gli Studi di Cinecittà (e in diretta su Rai 1) si svolgerà la cerimonia di premiazione, con la conduzione di Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.

I David di Donatello a Cinecittà

Ad ospitare la diretta sarà il leggendario Teatro 5 di Cinecittà, “tempio” della grande cinematografia nazionale e internazionale, che diventerà per una notte la casa dei David. Una narrazione diffusa della nuova storia degli iconici studi, che includerà il residential stage del Teatro 14, un unico set che racchiude cinque ambientazioni, e il Teatro 18, il Volume Stage per la produzione virtuale, tra i più grandi d’Europa, che ospiteranno diversi momenti della cerimonia. Cinecittà si racconterà come casa del talento e dell’ecosistema produttivo, cantiere sul futuro in continua evoluzione, simbolo della magia creativa del cinema e della sua capacità di rinnovamento.

I candidati romani ai David di Donatello 2024

Nelle cinquine di candidati c'è tanta Roma. A spiccare sono in particolare alcuni film, grandi successi degli ultimi mesi al cinema, che si portano dietro un lungo elenco di attori protagonisti e non protagonisti, produttori, sceneggiatori, costumisti, compositori che potrebbero meritare l'ambita statuetta.

Candidati per il premio Miglior film: "C'è ancora domani" esordio alla regia di Paola Cortellesi, "Il sol dell'avvenire" di Nanni Moretti e "Io Capitano" di Matteo Garrone. Per il premio Miglior regia ritroviamo Moretti, Garrone e a loro si aggiunge Andrea Di Stefano per "L'ultima notte di amore".

Candidati per il premio Miglior esordio alla regia, ovviamente "C'è ancora domani", ma anche "Felicità" di Micaela Ramazzotti. Tra i film in lizza per la Migliore sceneggiatura originale ritornano "C'è ancora domani", "Il sol dell'avvenire" e "Io Capitano". Nessun romano tra i candidati al premio Miglior sceneggiatura non originale. La romanità torna protagonista nella cinquina del premio Miglior produttore, con "C'è ancora domani" e "Io Capitano"

Passando ai premi dedicati ad attrici e attori, nella cinquina delle candidate a Migliore attrice protagonista troviamo le romane Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti e Barbara Ronchi. Candidati a Miglior attore protagonista i romani Valerio Mastandrea e Pierfrancesco Favino.

Candidate a Migliore attrice non protagonista Emanuela Fanelli, Romana Maggiora Vergano, Isabella Rossellini. Tra i candidati a Miglior attore non protagonista, invece, spiccano Adriano Giannini, Giorgio Colangeli, Elio Germano, Vinicio Marchioni

"C'è ancora domani" e "Io Capitano" sono i film romani più candidati e occupano posizioni anche tra le candidature di Miglior autore della fotografia e Miglior compositore, miglior scenografia, migliori costumi, miglior trucco, miglior acconciatura, miglior montaggio, miglior suono.