Il Cinema in Piazza, la decima edizione chiude con oltre 120.000 spettatori

Il 14 luglio si è svolta l'ultima proiezione della stagione estiva nelle arene de Il Cinema in Piazza. Si è conclusa, dunque, la decima edizione di una delle manifestazioni simbolo dell'estate romana. Tre piazze, quella di San Cosimato a Trastevere, del parco della Cervelletta a Tor Sapienza e del Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia, più il Cinema Troisi che hanno tenuto compagnia ai romani per circa un mese e mezzo, all'insegna del bel cinema di ieri e di oggi. E i numeri registrati celebrano un nuovo successo: dal 1 giugno al 14 luglio sono state 120mila le presenze, ossia il 20% in più del 2023.

L'edizione 2024 della kermesse, organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America, con il contributo di Roma Capitale, ha celebrato quest'anno il decimo anniversario con 85 proiezioni, 23 incontri con 45 ospiti internazionali e italiani, 12 retrospettive tra cui la collaborazione con la piattaforma conosciuta a livello mondiale Letterboxd.

"Siamo felicissimi dell’affetto e la partecipazione dimostrati dal pubblico e dagli ospiti da tutto il mondo che insieme ai tanti amici di sempre hanno arricchito il programma di questa decima edizione, la sintesi per noi di un lungo percorso nato dall’esperienza del Cinema America fino alla rinascita del Cinema Troisi, segnato dalla voglia di restituire alla città spazi di aggregazione per portare il cinema in diversi luoghi di tutta Roma e che ci ha permesso di proiettare per la prima volta nel grande schermo italiano film del calibro di Aggro Dr1ft di Harmony Korine, Margaret di Kenneth Lonergan e Tehachapi di JR, che ad oggi hanno trovato spazio solo nei grandi festival internazionali. Crediamo nella potenza e nell’assoluta necessità di questo progetto che anno dopo anno ci ricorda l’importanza per il nostro territorio di continuare a illuminare gli schermi e non essere più l’eccezione ma la regola affinché venga replicato da altre realtà", ha dichiarato Valerio Carocci, Presidente della Fondazione Piccolo America.

Da Ghali, che a San Cosimato ha inaugurato Il Cinema in piazza 2024 dicendo "grazie per avermi invitato, non mi aspettavo questa accoglienza" al ricordo commosso dell’ex allenatore Claudio Ranieri ad un altro campione come Gigi Riva, omaggiato insieme al regista Riccardo Milani e il suo documentario a lui dedicato. Dall’urgente appello della regista palestinese Maysaloun Hamoud, in dialogo con l’artista italo-palestinese Laila Al Habash, durante la presentazione del film Bar Bahar (Libere, disobbedienti, innamorate) "sono passati 76 anni e stiamo ancora chiedendo il diritto per tutti i rifugiati di tornare in Palestina" all'annuncio di sceneggiatori e produttori di Boris che dal palco della Cervelletta hanno dichiarato "Vogliamo fare Boris 5, ci stiamo lavorando".

Indimenticabili, infine, le parole di Edward Norton che a San Cosimato ha detto: "Penso che dovrebbe essere più semplice per chi organizza questi eventi. Prada, Gucci, Ferrari, i brand dovrebbero supportare queste manifestazioni che non hanno bisogno di risorse astronomiche e meritano di essere sostenute". E tanti altri importanti contributi di artisti, registi, attori italiani e internazionali che hanno segnato positivamente questa decima edizione della manifestazione cinematografica dell'estate romana.

A completare il cartellone delle proiezioni sono state le partite degli Europei di Calcio, novità di quest’anno, che ha attratto decine di migliaia di persone, portandole a scoprire Il Cinema in Piazza e i numerosi film in programma.

"I numeri straordinari de Il Cinema in Piazza confermano il ruolo centrale che continua ad avere il Cinema Troisi, sempre aperto da settembre 2021, portando il Troisi a un ulteriore +50% di biglietti venduti nel primo semestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo inoltre venduto tanti biglietti quanto tutto il 2022, a dimostrazione di quanto un lavoro sinergico tra la sala cinematografica e le iniziative gratuite all’aperto è necessario e virtuoso per gli esercizi e le distribuzioni", ha dichiarato Federico Croce, Direttore Generale del Piccolo America.

"Il Cinema in Piazza - ha aggiunto Giulia Flor Buraschi, Vice Presidente della Fondazione Piccolo America - conferma anche quest’anno il valore di un’iniziativa nata da giovani e arrivata a coinvolgere realtà internazionali come Letterboxd e ospiti da tutto il mondo, affascinati dall’accoglienza calorosa delle piazze, e che persegue l’idea di una fruizione dell’arte sempre più libera e accessibile a tutti, capace di incuriosire ed appassionare un pubblico sempre più giovane e continua ad offrire posizioni lavorative a più di 80 persone, di cui la maggior parte under 30. Un bilancio positivo che comprende anche il pubblico online coinvolto attraverso le interazioni sui contenuti social e il traffico sul sito, raddoppiati rispetto allo scorso anno".