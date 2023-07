Daniele Silvestri, 30 concerti nella sua Roma per i 30 anni di carriera

"Adesso una cosa da dirvi ce l'ho, avevo scritto che avrei annunciato una cosa, niente di così eclatante, ma un pochino sì", ha esordito Daniele Silvestri dal palcoscenico dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, durante il concerto dello scorso 25 luglio in Cavea.

"Arrivano tra poco i 30 anni di quella che qualcuno definisce carriera, per me è fortuna, i 30 anni di fortuna", ha proseguito il cantautore romano. "In queste occasioni, solitamente, si decide di fare un unico grande evento in cui raccogliere gli amici. Invece noi abbiamo deciso di fare 30 volte la stessa meravigliosa cosa, nella stessa casa, che è questa".

Così Silvestri - tra gli applausi del pubblico presente al suo concerto estivo nella Capitale - ha annunciato ufficialmente i 30 concerti che, da gennaio ad aprile 2024, si terranno dentro l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. "Farò 30 concerti di seguito nella Sala Petrassi, in questa che è la nostra nuova casa, definitivamente. E lo sapete perché?, Perché so' testardo", ha concluso Daniele Silvestri.

"Il cantastorie recidivo" è il titolo dell'evento che lo vedrà protagonista dei 30 concerti romani a partire dal 18 gennaio e fino al 14 aprile.