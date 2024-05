Damiano dei Maneskin ai Met Gala 2024: primo red carpet con la nuova fidanzata

Belli come il sole, sorridenti ed elegantissimi: tra le star internazionali presenti ai Met Gala 2024 loro di certo non sono passati inosservati. Stiamo parlando di Damiano David, frontman dei Maneskin e di Dove Cameron, sua nuova fidanzata. Per la coppia si è trattato del primo red carpet alla luce del sole, anche se sembra che i due stiano insieme dallo scorso novembre.

Un debutto all'insegna della raffinatezza quello che Damiano e Dove hanno scelto per annunciare pubblicamente il loro fidanzamento. Si abbracciano, sorridono, si guardano dolcemente. Lui ha sfilato sul red carpet con un completo total black con un gioco di trasparenza floreale nero su nero. Lei ha indossato un abito bucolico, anche qui con un gioco di trasparenze tra il nude e le sfumature del rosa. La coppia ha così perfettamente interpretato il dress code della serata che era "The Garden of Time".

Chi è Dove Cameron, la nuova fidanzata di Damiano dei Maneskin

Dove Olivia Cameron, questo è il nome d'arte completo di Chloe Celeste Hosterman, nuova fiamma di Damiano dei Maneskin. E' un attrice e cantante statunitense, diventata famosa per aver interpretato un doppio ruolo nella serie Disney per ragazzi Liv e Maddie e per essersi calata nei panni della figlia di Malefica in Descendants. Nata nel 1996 a Bainbridge Island, nello Stato di Washington, Dove Cameron ha tre anni in più di Damiano.

Dove si sono conosciuti Damiano David e Dove Cameron

Sembra che Damiano David e Dove Cameron siano fidanzati dallo scorso autunno, alcune "paparazzate" lo testimoniano. I due vennero fotografati insieme mentre lasciavano l'Espaco Unimed di San Paolo del Brasile, al termine di un concerto della band romana. Poi una fan aveva condiviso sui social un bacio che i due si sarebbero dati all'incirca alla metà di ottobre all'interno di una discoteca, poi un bacio in Australia e infine l'ufficialità ai Met Gala 2024.

La storia con Dove Cameron segue la relazione avuta dal frontman dei Maneskin con Giorgia Soleri e terminata lo scorso giugno dopo 6 anni.