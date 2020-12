Culture Roma, online nuovo portale sull'offerta culturale di Roma Capitale

Nasce Culture. Si chiama così il nuovo portale che Roma Capitale dedica all'offerta culturale della città. Un sito, già fruibile dai cittadini, che raccoglie tutti gli appuntamenti, gli eventi in programma.

"Una casa comune", si definisce Culture Roma, organizzata in sezioni che identificano i grandi assi di intervento di Roma Capitale: Musei, Teatri, Biblioteche, Cinema, Musica, Attività diffuse. Nomi comuni che riuniscono istituzioni e luoghi familiari vissuti e amati da tutti: l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la rete dell’Istituzione Biblioteche di Roma, la Casa del Cinema, la Fondazione Cinema per Roma e il Nuovo Cinema Aquila, la Fondazione Musica per Roma con i suoi spazi di Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz, l’Azienda Speciale Palaexpo che nel Polo Espositivo dell’arte e della cultura contemporanea riunisce Palazzo delle Esposizioni, Macro, Mattatoio e il nuovo RIF – Museo delle Periferie, la Fondazione Romaeuropa, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro di Roma con i teatri Argentina, India, Torlonia, Valle, e la rete dei Teatri in Comune, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con la sua rete di venti musei, spazi archeologici, parchi e ville storiche.

Ai luoghi si aggiungono le migliaia di appuntamenti pubblici sostenuti dagli avvisi pubblici triennali Eureka!, Estate Romana e Contemporaneamente Roma che il Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale mette a disposizione degli operatori culturali indipendenti, e che rendono più fertile il ricchissimo tessuto culturale cittadino.

Una realtà culturale che da oggi si presenta alla città attraverso un ‘nome comune plurale’, che vuole sottolineare la molteplicità e la diversità come forza. Diverse istituzioni, diverse storie, diversi linguaggi e forme espressive, un nome e un sito web comune: Culture. Tante esperienze, per una città unica.