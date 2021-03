Primo weekend di marzo, primavera ormai alle porte e Roma che, nonostante le restrizioni e i tanti controlli (con Trastevere, Centro storico e litorale sorvegliati speciali) prova a sbocciare e riapre le porte a mercatini ed eventi che profumano di normalità.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 6 e domenica 7 marzo

Oltre all'opportunità di trascorrere una giornata all'aria aperta, passeggiando tra i vicoli di Roma, ammirando i monumenti più belli, oltre a poter passare qualche ora nel verde delle ville e dei parchi romani, ecco cosa si può fare a Roma nel weekend che è anche vigilia della Festa della donna.

Officine Creative Market, il mercatino dell'alto artigianato

Officine Creative Market torna nella veste abituale di mercatino chic con Lux Area Center il 6 e 7 marzo 2021 scegliendo ancora una volta la Coffee House di Palazzo Colonna come spazio espositivo. La location settecentesca situata in Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi dalla centralissima Piazza Venezia, ospiterà ben venti artigiani provenienti da ogni parte d’Italia per uno shopping al 100% artigianale di moda, bijoux, accessori, complementi di arredo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Green Market Festival

Torna questo weekend, dopo mesi di fermo dovuto alle chiusure comunali, il Green Market Festival, sempre alla Città dell'altra Economia, in una frizzante versione primaverile. Tempo permettendo, il Green Market Festival si svolgerà prevalentemente all'aperto, ma con utilizzo anche delle sale interne dell'edificio. Una cinquantina di stand aspetteranno i curiosi visitatori, per mostrare loro ogni sorta di creazione di artigianato artistico, dai cappelli alle borse, dalle ceramiche alle lampade, passando per abbigliamento sostenibile, giocattoli artigianali in legno, cosmesi e saponi naturali, candele ecologiche, oltre ad ogni tipo di bijoux. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Ostia

Mercatini protagonisti anche ad Ostia nel weekend alle porte. Sul litorale, infatti, domenica 7 marzo arriva il Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Un altro atteso ritorno dello spettacolo delle "boutique a cielo aperto", in viale delle Repubbliche Marinare con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. Il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi si svolgerà in completa sicurezza e rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni dei protocolli sanitari regionali e nazionali anti Covid19 e sarà certamente, per tutte le rappresentanti del gentil sesso, un gradito preludio all’8 marzo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Passeggiata con le grandi donne che hanno attraversato Testaccio

Sabato 6 marzo è in programma una passeggiata nel rione Testaccio sulla figura di tre donne: Maria Montessori, Elsa Morante e Gabriella Ferri che in diversi periodi e in diversi ambiti, in quelle strade hanno vissuto, lavorato messo a frutto parte della propria produzione artistico letteraria e scientifica. Il percorso si articolerà lungo via G. B. Bodoni, via Amerigo Vespucci e via Marmorata, dove Maria Montessori inaugurò il modello educativo delle "Case dei Bambini". Si visiteranno poi i luoghi del romanzo di Elsa Morante "La storia", si giungerà in piazza Santa Maria Liberatrice dove è apposta la targa dedicata a Gabriella Ferri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Avventure urbane a Testaccio: visita guidata

Domenica 7 marzo esplorazione organizzata da Avventure Urbane a Testaccio. Nell'ambito della rassegna dedicata ai 150 anni di Roma Capitale inizia la riscoperta dei vari quartieri sorti dopo la proclamazione e Avventure Urbane porta nel primo quartiere operaio di Roma. Durante la visita i visitatori si addentreranno fra strade, piazze e cortili. Invitati tra le corti dei palazzi scopriranno le storie ed i dettagli che ancor oggi rendono Testaccio un quartiere unico e ben vivibile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il tour delle scene del crimine, visita guidata

Una passeggiata nel lato “oscuro” della città seguendo il filo rosso di crimini, personaggi controversi e misteri irrisolti che ne hanno segnato la storia. Una visita guidata diversa dal solito, organizzata da I Viaggi di Adriano e in programma sabato 6 marzo. Un viaggio nel tempo, dall’antichità ai giorni nostri: dalla mitica fondazione legata al fratricidio di Romolo, alla cospirazione contro Cesare, passando per la violenza delle Roma seicentesca, gli avvelenamenti seriali e le drammatiche vicende di Caravaggio fino agli anni di piombo, il rapimento Moro, De Pedis e la banda della Magliana, il mistero irrisolto della sparizione di Manuela Orlandi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il quartiere Coppedè: tra incanto e mistero

Roma ad hoc organizza, per domenica 7 marzo, una visita uidata alla scoperta di un quartiere magico, di un piccolo reame incantato nascosto nel caotico traffico di Roma. Questo piccolo gruppo di edifici, situato nel più vasto quartiere Trieste, è il frutto della fantasiosa mente dell’architetto fiorentino Gino Coppedè, che qui lavorò dal 1915 al 1927. Una passeggiata nel cuore del quartiere alla scoperta dell'eclettico stile Coppedè, tra le splendide facciate del Palazzo del Ragno e del Villino delle Fate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caccia al tesoro didattica per bambini sul Colle Aventino

Domenica 7 marzo, Cicero in Rome organizza un viaggio nel tempo per trovare i tesori sparsi nella storia. Dall'Antica Roma al Medioevo, l'evento permetterà di vivere un incredibile viaggio nel tempo esplorando il Giardino degli Aranci, avventurandosi sui tortuosi sentieri che si inerpicano sull'altura e scoprendo i misteriosi simboli dei Cavalieri di Malta. Una caccia al tesoro per tutta la famiglia, in una visita guidata con attività didattica per bambini unica e originale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Ghetto Ebraico dall'Antica Roma all'età contemporanea: caccia fotografica guidata per ragazzi

Sempre Cicero in Rome, sabato 6 marzo, organizza una divertente caccia fotografica per ragazzi dai 10 ai 14 anni. Il Ghetto Ebraico è un angolo della Capitale che offre la possibilità di esplorare la storia di Roma in lungo e in largo. I ragazzi attraverso una caccia fotografica, potranno viaggiare nel tempo dall'Antica Roma all'Età Moderna, per scoprire cosa è accaduto in questo luogo storico della Città Eterna, vivendo in prima persona gli eventi, i personaggi e le emozioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]