Weekend a Roma: cosa fare sabato 28 e domenica 29 agosto

Un weekend di fine agosto, con la voglia di allontanarsi per qualche ora dal caldo della città e di concedersi delle sere di relax.

In questo fine settimana Roma offre tanti eventi a contatto con la natura, tra escursioni e osservazione notturna del cielo. Non mancano passeggiate e visite guidate nei luoghi storici più rappresentativi della città e dell'hinterland, tra ville antiche o tra i ricordi cinematografici della Dolce Vita. Ma anche concerti con musica d'autore. E poco fuori Roma, appetitose sagre. Appuntamenti da non perdere, in programma anche in unica data.

Cosa fare a Roma nel weekend del 28 e 29 agosto

Il cielo sopra Roma è il protagonista di queste sere di fine agosto, con eventi per tutta la famiglia di osservazione astronomica ed escursioni nella natura. E durante il giorno, poco fuori Roma, ci si potrà letteralmente immergere nella natura con un percorso di acquatrekking nel fiume Farfa. Torna la musica di Max Gazzè in concerto al Castello di Santa Severa. E ancora, passeggiate con la guida alla scoperta di angoli di Roma famosi per scoprirne il fascino sconosciuto.

Ecco i consigli su cosa fare sabato 28 e domenica 29 agosto a Roma e dintorni:

Escursioni immersi nella natura

Lungo il fiume Farfa, vicino Rieti, è in programma una giornata di acquatrekking. Tra sentieri boschivi alternati a percorsi immersi nel torrente con guadi di diversa profondità, ma mai oltre l'inguine, si vivrà la piacevole sensazione di essere completamente a contatto con la natura. Sempre domenica, un'altra escursione è prevista nei Castagneti di Canepina. Una passeggiata insolita tra i sentieri una volta percorsi dai carbonai e boscaioli fino a raggiungere il Fontanile con l'acqua fresca e sorgente dove è prevista una sosta per la frisellata " FAI DA TE". Trekking a passo lento, in compagnia degli asini.

Osservando il cielo fuori Roma

Osservazione astronomica, e non solo. A Rivodutri è in programma domenica sera un apericena sul Belvedere Le Crete a cui seguirà un tour astronomico guidato con l'individuazione delle costellazioni e l'osservazione della Via Lattea. A Rocca di Papa si svolgerà la Night Star Walk, una passeggiata notturna di circa 3 km a piedi nei dintorni del Parco astronomico “Livio Gratton”, in una delle località più suggestive e buie dei Castelli Romani, luogo ideale quindi per l’osservazione del cielo stellato con sosta finale al Parco astronomico. Mentre a Rocca di Cave si esplorerà prima la scogliera corallina Cretacica a cui seguirà lo spettacolo “Stelle cadenti, moti celesti millenari, singolarità, e altri fenomeni astronomici nelle opere di Dante”, per finire la serata osservativa con “Il cielo di Perseo”, le principali costellazioni che caratterizzano il cielo estivo. L’osservazione procederà con la descrizione delle costellazioni visibili e dei miti e racconti delle diverse grandi civiltà del mondo ad esse associati.

Visite guidate tra ville e storia

“Di Villa in Villa” offre un ciclo di oltre 120 visite guidate nelle Ville Tuscolane tra eleganti dimore, sontuosi giardini, casali del contado, edifici religiosi, siti archeologici e centri storici del territorio. Percorsi attraverso la storia, come la passeggiata serale in una delle aree archeologiche più suggestive di Roma, i Fori Imperiali. Qui i visitatori potranno vedere un filmato, a cura di Piero Angela e Paco Lanciano, con la ricostruzione virtuale della Colonna Traiana che permette di osservare da vicino i bassorilievi. Per la sola giornata di sabato è in programma una passeggiata alla riscoperta del turismo locale nella periferia, con un focus sul film di Pier Paolo Pasolini "Mamma Roma" con Anna Magnani girato tra queste strade e che vede proprio l'epilogo della protagonista su piazza Don Bosco.

I concerti del weekend

Sabato alla Casa del Jazz si esibiscono tre grandi musicisti afroameicani contemporanei, David Murray, Bradley Jones e Hamid Drake. Un trio tra le più grandi sezioni ritmiche degli ultimi 30 anni in ambito jazz e improvvisazione. Al Castello di Santa Severa domenica ci sarà il concerto di Max Gazzè, che presenta sul palco il suo nuovo disco La matematica dei rami tra underground e pop, elettronica e rock.

Degustazioni di vini

A Tarquinia sono in programma fino a sabato show cooking, laboratori del gusto, degustazioni guidate dei vini. Appuntamento al DiVino Etrusco per un percorso alla scoperta dei vini in un viaggio gustativo, nell’antica Dodecapoli Etrusca. A Cerveteri, a Piazza Santa Maria, fino a domenica, torna la Piazza del Vino e dei Sapori. Tra stand promozionali del vino, con degustazioni delle cantine del territorio etrusco e laziale, intervallate da intrattenimenti musicali. Tutto nel centro storico del borgo.

La sagra di Filacciano

Una cena a base di fettuccine al tartufo preparate a mano, trippa alla romana e spuntature di maiale. Questo propongono gli organizzatori della sagra delle fettuccine al tartufo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mostra di abiti di Cinecittà

Una visita guidata speciale alla scoperta degli abiti di scena originali che raccontano la storia del cinema italiano e il grande lavoro di costumisti di fama internazionale dietro alla loro realizzazione. Un’occasione per scoprire anche i nuovi costumi allestiti quest’anno per omaggiare i centenari Alida Valli, Nino Manfredi e Giulietta Masina. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il laboratorio della birra

Sabato e domenica ad Ariccia, nella manifestazione Foresta Celtica, si può andare alla scoperta della birra e scoprire le origini di questa fantastica bevanda tramandata dai popoli antichi. Scoprire la storia della “Cervogia” una birra senza luppolo che bevevano i Celti, e il gruit composto principalmente da erbe aromatiche ma anche da radici, cortecce, resine, frutti e funghi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cinema e dibattiti

All'ArenAniene primo appuntamento domenica con il cinema d'autore. Alle ore 20.30 l'incontro Divulgare divertendo, con Gherardo Dino Ruggiero che racconta storie di Montesacro. Segue la proiezione del film Cena con delitto di Rian Johnson, alle 21:15. [TUTTE LE INFORMAZIONI]