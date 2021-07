Weekend a Roma: cosa fare sabato 17 e domenica 18 luglio

Weekend di metà luglio. Tanti romani ancora in città e alcuni turisti che - dopo mesi - fanno ritorno nella Capitale.

Una Roma che non si annoia ma che al contrario propone un cartellone eterogeneo di eventi per tutti i gusti e tutte le età. Dalle visite guidate (soprattutto in versione serale per sfuggire all'afa romana) ai concerti e alle manifestazioni culturali dal centro alla periferia. Ci sono installazioni da ammirare, feste da celebrare, il tutto in un unico, intenso, fine settimana.

Cosa fare a Roma nel weekend del 17 e 18 luglio

Porte aperte nei parchi divertimento e nei parchi a tema della Capitale. Tante le serate in musica con artisti italiani ed internazionali, per tutti i gusti, dalla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica alla Casa del Jazz si suona, si canta, si balla. Eventi organizzati ma anche nuove attrazioni che resteranno nella Capitale solo fino a domenica e che vale la pena non perdere.

Ecco i consigli su cosa fare sabato 17 e domenica 18 luglio a Roma e dintorni:

Il weekend de Il Cinema in piazza

Sabato 17 luglio in programma a Monte Ciocci una delle più meravigliose e sorprendenti storie del visionario regista Emir Kusturica, “Underground”. A San Cosimato verrà invece proiettato “Sacro Gra” di Gianfranco Rosi. Alla Cervelletta invece continua la retrospettiva sull’ Orso d’Oro alla carriera alla Berlinale 2015 Wim Wenders con “Buena Vista Social Club”. Domenica 18 luglio a Valle Aurelia protagoniste Nunzia De Stefano e Virginia Apicella per la presentazione di “Nevia”. In piazza San Cosimato invece tornano le pellicole di Ferzan Ozpetek con uno dei suoi film più amati, “Mine Vaganti". A Tor Sapienza torna la saga di J.K.Rowling con “Harry Potter e il Principe Mezzosangue” di David Yates.

La Festa de' Noantri

Torna a Trastevere la consueta Festa de Noantri, nel rispetto delle norme anti-Covid. Venerdì 16 luglio, come tradizione, ci sarà la prima Messa al mattino, presieduta da monsignor Daniele Libanori, vescovo ausiliare per il settore Centro e nel pomeriggio una seconda messa con l’investitura dei nuovi confratelli e consorelle dell’arciconfraternita del Carmine in Trastevere.

Nel pomeriggio di sabato 17 luglio si svolgerà la consueta processione della Madonna del Carmine che culminerà nella celebrazione eucaristica in piazza di Santa Maria in Trastevere.Nel pomeriggio di sabato 17 luglio si svolgerà la consueta processione della Madonna del Carmine che culminerà nella celebrazione eucaristica in piazza di Santa Maria in Trastevere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Ponte Farnese", l'installazione temporanea sul Tevere

E' stato inaugurato il “ponte Farnese”, l’installazione temporanea dell’artista francese Olivier Grossetête ispirata al progetto di Michelangelo Buonarroti. Lunga 18 metri e sospesa nell’aria grazie a tre palloni aerostatici. Il ponte originale, commissionato da Papa Paolo III Farnese a Michelangelo Buonarroti, avrebbe dovuto collegare il Palazzo Farnese con i giardini dell’attuale Villa Farnesina, nel tratto vicino Ponte Sisto. L’installazione temporanea resterà visibile al pubblico fino a domenica 18 luglio, per poi essere smontata tutta e il cartone utilizzato per la costruzione sarà interamente riciclato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Franco D'Andrea e Dave Douglas quartet alla Casa del Jazz

Franco D’Andrea e Dave Douglas quartet arrivano alla Casa del Jazz domenica 18 luglio alle 21. Amici e complici di vecchia data, formano un nuovo quartetto con la bassista italiana Federica Michisanti e il batterista americano Dan Weiss. La nuova formazione suonerà musiche di Douglas e D’Andrea. Appuntamento alle 21 a Villa Osio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il concerto mitologico di Nicola Piovani

Nicola Piovani protagonista dell'Estate in Cavea all'Auditorium Parco della Musica. Il prossimo 18 luglio il pianista e compositore porta i suoi "Viaggi di Ulisse", un racconto in musica, per strumenti che si concertano con voci registrate. I temi del racconto - come sottolinea lo stesso Piovani - sono le emozioni che mi hanno lasciato le letture e l'immaginazione di alcuni viaggi di Ulisse, personaggio vecchio di tre millenni, figura di un fascino e di una meraviglia ancora oggi indecifrabili. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Diodato in concerto all'Auditorium

Sabato 17 luglio Diodato sarà in concerto all'Auditorium Parco della Musica accompagnato da: Rodrigo D'Erasmo al violino, Greta Zuccoli alla voce, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax baritono e fiati e Stefano "Piri" Colosimo alla tromba e ottoni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I Giardini del Museo Nazionale Etrusco aprono al pubblico

Per la prima volta si aprono le porte di un luogo magico nella Capitale. I Giardini del Museo Nazionale Etrusco vengono inaugurati e consegnati ai romani e presentano il Villa Giulia Temporary Garden. Un giardino segreto, un cocktail bar che ogni sera accoglierà il pubblico fino al 30 settembre e unirà a doppio filo la cultura e l’intrattenimento, attraverso una proposta di cocktail bar e musica dal vivo, selezioni musicali e installazioni artistiche. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Flying In the Sky, il volo del falco pellegrino

Weekend di avventura con “Flying In the Sky”, la ZipLine più veloce del mondo inaugurata a settembre del 2014 che consente di provare l’esperienza del volo in tutta sicurezza. Una struttura costituita da un cavo d’acciaio sorretto da due piloni lungo 2.225 metri sospeso ad un’altezza massima di 310 metri dal suolo. Il percorso attraversa vasti uliveti e zone carsiche planando fino alle pendici del Monte S. Angelo, culla del Falco Pellegrino. [QUI I BIGLIETTI SCONTATI]

Cinecittà Film Festival

Dal 15 al 18 luglio, al Parco degli Acquedotti, si svolgerà l'ottava edizione del Cinecittà Film Festival organizzato da Cinecittà Bene comune. Un festival autofinanziato e autogestito, una quattro giorni che rappresenterà una grande festa culturale a ingresso gratuito, con dibattiti e presentazioni di libri. Due le arene del Cinecittà Film Festival: una più piccola che ospiterà i film di animazione e un'arena più grande dove ci sarà la proiezione in prima serata. [QUI IL PROGRAMMA COMPLETO]

Puro divertimento a Cinecittà World

Cinecittà World è il parco Italiano cresciuto di più negli ultimi anni (+360% dal 2016), segno del crescente gradimento del pubblico da tutta Italia. Il parco offre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicati ai grandi generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio, Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi previsti nella stagione sino a gennaio 2022. Sin dal primo giorno di apertura debutta il nuovo show ispirato a Fast & Furious nell’Arena Stunt: con gare mozzafiato, testacoda, gang che si sfidano a colpi di musica e adrenalina pura. [QUI I BIGLIETTI SCONTATI]

Nel mondo degli Antichi Romani a Roma World

Per bambini e famiglie stanchi delle limitazioni è finita l’attesa: ha aperto nella Capitale il nuovo Parco Roma World che porta gli ospiti indietro nel tempo, per godersi l’aria aperta e vivere una giornata da Antichi Romani. Roma World è un vero e proprio villaggio delle legioni Romane, che sorge a fianco del parco divertimenti Cinecittà World, sulla Via Pontina a 10 minuti da Roma. [QUI I BIGLIETTI SCONTATI]

Street Food a San Felice Circeo

Dal 15 al 18 luglio San Felice Circeo ospiterà una delle tappe estive di TTS Food (Typical Truck Street Food). Ventitrè street chef si incontreranno ai piedi della Maga Circe e si daranno battaglia tra padelle e fornelli. Posizionati a cerchio, lungo il perimetro interno della pineta (Piazza Italo Gemini), situata nel cuore del Circeo, sotto l’ombra dei maestosi pini verrà allestito il più grande villaggio street food mai organizzato nell’Agro Pontino. Tanti tavoli messi a disposizione, spettacolo per grandi e piccini, live music, artisti circensi e fire show. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Terza Edizione della Sagra dell'Arrosticino a Marino

Dopo la prima edizione del 2018 e la seconda del 2019 torna "l'aria di sagra" per quattro giorni. L'Associazione Commercianti, con il patrocinio e il partenariato del Comune di Marino il 15-16-17-18 luglio presenta la Sagra dell'arrosticino in Piazza dei Trattati di Roma a Frattocchie. Ad accompagnare le pietanze tipiche abruzzesi ci saranno i prodotti tipici dei castelli come la Porchetta di Ariccia, il vino rosso dei Castelli e fiumi di birra. L'ingresso alla manifestazione è gratuito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ciao Rino Trinute Band al lago

Sabato 17 a un "Lago di eventi" - manifestazione estiva al Lago di Bracciano - ci sarà la “Ciao RinoTribute band” con omaggio a Rino Gaetano. CiaoRino, nei propri spettacoli, reinterpreta e ripropone così tutto questo repertorio, dai grandi successi (Gianna, Ma il cielo è sempre più blu, Nuntereggae più) ai brani più graffianti ed impegnati, ironici e diverenti di Rino Gaetano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sfumature Armoniche, la mostra

Dal 16 al 18 luglio 2021 si terrà l’esposizione “Sfumature Armoniche” presso la Coffee House di Palazzo Colonna con la presenza di Giuliano Grittini, rinomato fotografo e artista italiano. Tra i soggetti iconici di Grittini ci sono Marylin Monroe, Alda Merini, Angelina Jolie Sharon Stone. La mostra “Sfumature armoniche” si articolerà sui due piani della location, dove sarà possibile ammirare l’affresco che rappresenta il mito di Psiche per mano di Francesco Mancini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Scopri qui tutti gli altri eventi in programma nel weekend